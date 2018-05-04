網友不忍噓！台北市長爭霸戰 最新民調：「他」支持度僅4％

2018年05月04日 07:56 中時電子報 陳怡文

2018台北市長選舉，有媒體做出最新民調，其中台北市長柯文哲獲得48.5%支持度，代表國民黨出戰的丁守中支持度為32.1%，而爭取民進黨提名參選人、綠委姚文智，在經過號稱萬人參與的「柯黑大遊行」後，支持度僅4.0%，悽慘的狀況連PTT網友都不忍噓了。

估票王、國會觀察基金會董事長姚立明日前參加政論節目時認為，若民進黨自推人選，那局面就是三足鼎立，就人選看來，沒有人比較突出，柯P當選就33或35%的可能，民進黨不是沒有勝算。

但根據《ETtoday新聞雲》最新民調顯示，爭取民進黨提名參選人姚文智，在柯文哲與丁守中的夾殺下，支持度僅拿到4.0%。且422柯黑大遊行後，柯文哲的民調不降反升，從2月底的44.9%升至現在的48.5%。丁守中則由2月的39.2%降至32.1%。

由於柯文哲過往民調多屬領先狀況，網友不意外，但民進黨姚文智慘至4%，一向毒舌的PTT網友也看不下去，紛紛表示「不忍噓了」，也有網友認為「4%也太慘了吧！DPP確定要派姚嗎 XD」、「DPP的強棒只能拿4%的話 DPP要變笑話了」、「基層的反彈聲音真的很大，居然有4%！？」、「請大叫～姚四啪」、「4%比9.2還慘...幫QQ」、「4%...比啤酒濃度還低...不忍噓...」、「4%到底是什麼概念，廢到想笑也笑不出來，覺得不忍」

此民調於4月29日至5月1日進行，設籍台北市年滿20歲以上民眾，網路調查部分針對50歲及以下，電話調查則針對51歲及以上，有效樣本數為2057份。

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(中時電子報)