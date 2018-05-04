中監訂「4不」 陳水扁透過新勇哥物語表達不滿

2018年05月04日 08:38 中時 林宏聰

中監核准保外就醫的前總統陳水扁參加凱達格蘭基金會募款餐會，訂出「不上台」、「不演講」、「不談及政治」、「不接受媒體採訪」等4不原則，也不得主持藝術品拍賣活動，4日早上的新勇哥物語對此表達不滿，埋怨中監取消去年「不得進場」規定，但新增「不得錄影談話」、「不得主持義賣」、「不得在台北過夜」的「新3不」，應該稱為「5-1不＋3」。

4日上午的新勇哥物語中，虛擬角色勇哥說，今年阿扁首次可進入會場共進晚餐，光是這點就要特別感謝蔡政府。

不過，另名角色勇弟表示，中監規定不能主持義賣，「並沒有說不能介紹義賣品台灣勇哥」；勇哥也說，不違反4不原則下，「致詞不演講」、「站台不上台」、「上階不上台」不知是否可以？讓外界對於阿扁參加餐會形式有了更多想像空間。

新勇哥物語第95篇全文如下：

勇三：昨天晚上阿扁應該已經收到中監就申請參加今晚在大直典華舉行的凱達格蘭基金會感恩餐會公益活動的回覆了吧？仍然維持在「4不」原則的前提下獲准出席活動。

勇弟：我唸了3遍才讀懂公文的意思，或許說是「進一步退三步」吧？去年餐會祭出「5不」，今年把「不得進場」取消了，剩下「4不」。但卻明文增列去年沒有的「不得錄影談話」、「不得主持義賣」與當日回高雄，不得在台北過夜的新「3不」。所以正確說法應該叫「5-1不+3」。

勇哥：阿扁回家3年多，正式申請參加凱基感恩募款餐會3次。第一次2016.6.6阿扁獲准可到會場旁邊的新娘房，不得進入會場。第二次2017.5.19獲准參加，但將不得進入會場明定為「5不」之首。第三次2018.5.4這次則可以名正言順的進入會場共進晚餐。光是這一點，就要特別感謝蔡政府！

勇弟：但不得主持義賣，並沒有說不能介紹義賣品「台灣勇哥」。至於當日要回高雄，本來就沒有要過夜，畢竟台北不是阿扁的家。特別的是，去年錄影談話，這次則被禁止了！

勇哥：我在想，在不違反「4不」原則下，有無類似「致詞不演講」、「站台不上台」的彈性空間？來個「上階不上台」 不知是否可以？

勇弟：璩女為了參選作秀，用自己名義花了5000元劃撥買了一張餐券，但她要買，主辦單位不賣，錢退回，她根本不可能入場。何況主辦單位與地方警力也都做好秩序維持的萬全準備。

勇哥：最後的懇求與呼籲：

1、敬請大家跟阿扁一樣穿「扁力衫」與會！

2、敬請大家共同維持會場秩序，聽從主持人與穿著主辦單位背心的糾察隊的指揮！

3、敬請共同維護媒體採訪自由，在阿扁進出會場時，除了穿糾察背心者與陪同人員外，一律入場就坐，展現阿扁們的高度水平！

(中時 )