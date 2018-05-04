吳茂昆拔管 黃光芹：民進黨送自己進加護病房

立法院教育及文化與社會福利及衛生環境委員會委員會3日聯席審查「幼兒教育及照顧法修正草案」，教育部長吳茂昆（見圖）受邀列席，多位國民黨立委拿手板杯葛。（劉宗龍攝）

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中時電子報
/綜合報導
吳茂昆被爆在東華任內有高達九項兼職也是事後追認 (圖／本報資料照)

教育部新任部長吳茂昆在上任不到10天，決定駁回台大校長管中閔聘任案，引起台大師生及社會譁然。吳茂昆自身在東華大學校長任內溢領經費等不法情事也逐一曝光，還演變成校園自主跟民進黨政治介入的意識形態之爭。廣播名嘴黃光芹評論為「派吳茂昆拔管，送自己進加護病房」。

首先，吳茂昆被揭露在東華大學校長任內溢領經費約一百七十萬元；違反公務人員服務法規定，自設公司將東華大學專利權掛在其名下；其質疑管中閔擔任企業獨立董事、赴中國大陸活動等爭議，吳茂昆自身在東華大學校長任內也「偷跑」，兼慶富董事未呈報教育部許可！爭議那麼多，吳茂昆一到立法院備詢，就遇到多位立委輪番砲轟。

民進黨在幕後主導「卡管」、「拔管」事件，原教育部長潘文忠撐不住壓力突閃電辭職，他強調希望透過辭職，讓所有政治操作就此停止，提醒各界理性思考，讓台大校長遴選紛爭有重新釐清機會。行政院長賴清德畫蛇添足指，潘文忠請辭是為大學校長遴選畫出一道標準。結果，「卡管」新標準卡到一堆民進黨自家人，內政部長葉俊榮曾赴大陸浙江大學擔任「兼任教授」，進行27天講學；吳茂昆也遭爆在大學多所大學講學、發表論文，更曾出任形同台灣中研院的中國科學院高能物理研究所顧問、及中國高等科學技術中心顧問委員會委員。甚至賴清德曾到上海復旦大學座談也被波及。

吳茂昆「拔管」後，台大師生抗議民進黨政府傷害「大學自主」，同時發起「新五四運動」，要求政治黑手退出校園，還給校園乾淨自主空間，抗議風潮漫延到清華、成大等學校。由於，民進黨「卡管」、「拔管」展現雙重標準粗暴做為，讓社會各界看穿民進黨虛偽面。影響所及，民進黨新北市長參選人蘇貞昌感受選情危急，而媒體最新民調顯示，蘇貞昌的支持度落後侯友宜多達2成左右！蘇貞昌語重心長說「台大校長爭議事件對台大很傷」，希望整件事能夠盡早落幕！其實對民進黨年底選情更傷，若「拔管」效應外溢擴大，民進黨地方、中央執政將岌岌可危，難怪遭評論為「派吳茂昆拔管，送自己進加護病房」。

(中時電子報)

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