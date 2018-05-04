粗暴拔管不沉默 8.5萬人連署怒吼教育部

2018年05月04日 08:35 中時電子報 徐秀娥 /綜合報導 /綜合報導

教育部粗暴駁回管中閔聘任案，不僅各大學校園師生表達不滿，此事也引起關注高教的民眾憤慨。4月29日台北商業大學、中國科技大學等7所技職大學，也發起「我們不再沉默」全民連署，迄今已有8.5萬人連署。此項活動將在預計在今(4)日下午5時結束。

此連署宣言表示，大學自治和學術自由對於大學運作良好至關重要，並且是國家社會未來可持續進步的重要關鍵。更重要的是，大學自治是確保科學進步有正確研究條件的關鍵，有利於整個人類社會。

限制或破壞大學自治的嘗試有很多種形式，有些比其他更明顯，有些更受社會關注，有些則無法識別。不管怎樣，如果堤防的小洞不去關心彌補，整個大學自治潰堤是早晚的事。

在當今國際高教競爭嚴峻而國內朝野對峙環境下，堅守大學自治作為核心原則不僅具有高度的相關性，而且在社會發生問題時大學可以作為公正的仲裁者，一旦大學自治失守，社會將失去依賴，國家將紛擾不斷。因此我們呼籲教育部應該尊重大學自主，放手讓大學自治。

此連署活動發起人為臺北商業大學校長張瑞雄、中國科技大學校長俞明德、德明科技大學校長徐守德、聖約翰科技大學校長艾和昌、東南科技大學校長李清吟、東方設計大學董事長李福登、文藻外語大學校長周守民。

(中時電子報)