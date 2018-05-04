NBA》兵敗如山倒！詹皇領騎士客場痛扁暴龍

2018年05月04日 08:34 中時電子報 黃及人

沒想到身為東區龍頭的暴龍，竟在自家主場輸得這麼慘！靠著「小皇帝」詹姆斯43分、14助攻與8籃板的接近大三元演出，騎士4日以128比110痛宰地主暴龍，取得東區準決賽2連勝，接著第3戰6日轉往騎士主場進行。

原本雙方打完上半場，地主暴龍還以63比61領先騎士，沒想到詹姆斯第3節大發神威，單節貢獻15分、6助攻4籃板，幫助騎士光在第3節就轟37分，反觀暴龍只拿24分，場上局面瞬間改觀，打完前3節，騎士反超10分。

來到末節，騎士火力更加兇猛，包含洛夫、傑夫格林、J.R.史密斯、喬治希爾等人輪番發威，騎士一口氣把領先差距擴大到20分以上，也把暴龍打到暈頭轉向，詹皇順勢提前在最後3分11秒就退場休息，因為騎士勝券在握了。

除了詹姆斯再次交出驚人數據，G1只拿7分的洛夫，更在G2突破低迷，一舉拿下31分、11籃板的優異表現，J.R.史密斯15分，傑夫格林14分，喬治希爾13分，有著隊友如此傑出的火力支援，詹皇總算無須繼續孤軍奮戰。

暴龍則以迪羅薩24分最高，但他全場只獲兩次罰球機會，羅瑞21分、8助攻，瓦蘭丘納斯16分、12籃板。接下來第3與第4戰將到騎士主場舉行，假如暴龍還沒辦法振作起來，找回東區龍頭應有模樣，恐怕難逃橫掃命運。

(中時電子報)