影》台中驚傳開槍擄人 摩鐵大亨雪茄館前被帶走

2018年05月04日 10:35 中時電子報 張達智 、 黃眉青 、 黃鈺潔 、中國時報 張妍溱 、 黃國峰 、中國時報

台中摩鐵大亨在雪茄館前遭擄。（照片來源：中天新聞）

49歲被害蔡姓男子有「中部摩鐵大亨」稱號，當時2名黑衣人欲將蔡姓男子擄走強押上車，一度還傳出槍響。（警方提供）

(11:53更新)台中市驚傳開槍擄人案，一名在台中海線經營汽車旅館的蔡姓商人，凌晨1點多，駕駛百萬進口車，停在雪茄館門口，正要進去時，被兩名男子尾隨將他帶走。據了解，蔡姓商人已於清晨約4時獲釋，平安回家，相關案情警方正循線調查中。

據了解，事件發生當下，蔡姓商人不斷反抗，雪茄館店內的兩名員工見狀，也出來要救蔡姓商人，雙方發生推擠拉扯，但歹徒隨即拔出槍來對空開了一槍，嚇退員工，擄走被害人往海線離去。

49歲被害蔡姓男子有「中部摩鐵大亨」稱號，當時2名黑衣人欲將蔡姓男子擄走強押上車，雙方一度發生拉扯，期間傳出槍聲，蔡在3小時後獲釋，其家屬雖不願追究，警方仍循線鎖定涉案犯嫌追緝到案。

台中市凌晨1時發生49歲蔡姓男子開槍擄人事件。蔡男在三小時後獲釋。警方已在沙鹿發現作案車輛，正對車子進行鑑識工作。（黃國峰攝）

警方表示，蔡姓業者當時駕駛進口的BMW7系列豪車前往南屯區惠文路的雪茄館，蔡進入後沒多久即被兩名身分不詳的歹徒尾隨，蔡男一度掙扎、不斷反抗，隨後2人把蔡帶走。

警方指出，雪茄館內2名員工見狀趕緊向前制止，其中有歹徒突然拿出手槍還開槍，員工嚇得不敢動作，蔡被歹徒擄走後，歹徒開著轎車往海線逃逸。蔡被擄走約2小時後，犯案車輛在沙鹿區被尋獲，蔡則在一處安全地點獲釋，蔡家屬向警方表示不願追究，根據了解，蔡姓業者經營汽車旅館事業起家，跨足百貨餐飲業，在地方財富實力雄厚。

(中時電子報)