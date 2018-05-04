NBA》不是歐尼爾 布萊恩12年來最恨的是他

2018年05月04日 08:57 中時電子報 盧品青

前湖人球星布萊恩(Kobe Bryant)除了入選籃球名人堂、贏得奧斯卡獎，他生涯最重要的大事就是與「俠客」歐尼爾和解。不過他還有一個更討厭的人，即使到今天他都沒放過這傢伙。

史穆許帕克(Smush Parker)當年只是個小角色，然而布萊恩到現在都還恨著他。上月布萊恩在談話秀被問到單場81分的紀錄，那場比賽是2006年的事，主持人問他記不記得當天得分第2高的隊友是帕克。

「他得了幾分？4分？」布萊恩很不屑地說：「你現在知道我為什麼要得81分了吧？」全場大笑。

該年太陽隊奈許(Steve Nash)摘下年度MVP，布萊恩告訴他說：「你贏了是因為我得跟史穆許帕克這種人同隊，你的隊友是巴波沙(Leandro Barbosa)。我呢，天哪，我只有史穆許帕克和夸米布朗(Kwame Brown)。」

布萊恩拒絕跟史穆許帕克談話，還曾當面嗆他：「你不能跟我說話，你得先贏得跟我說話的資格。」

史穆許帕克在湖人打了兩季，場均11.3分、3.2助攻，他還真不是什麼特別差的球員。不過他身為控衛卻不肯把球傳給布萊恩，又跟教練與隊友不和。他隔年26歲時就離開NBA，轉往海外(包括中國職籃)發展，終其一生沒有贏得和布萊恩說話的資格。

(中時電子報)