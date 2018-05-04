上百次連續地震 夏威夷「女神」火山隨時會爆發

2018年05月04日 08:53 中時電子報 李靖棠

據美國有線新聞網（CNN）報導，全球造訪遊客最多、位於夏威夷（Hawaii）大島的「女神」基拉韋厄火山（Kilauea），在美國地質調查局（US Geological Survey）近日測得約250次以上大小規模地震後，夏威夷當局也在稍早對居民提出可能噴發的警告，提醒週邊民眾與遊客不可大意。

但由於火山監測系統，至今仍無法斷定噴發時間和規模，故基拉韋厄火山所在的國家公園轄區，多數區域仍持續對外開放觀光。據了解，過去數日的地震，多半屬於規模2.0的小型地震，可也造成附近的道路出現龜裂的現象，且不斷上下左右晃動的生活，也讓大島居民感到相當困擾。

基拉韋厄火山，是夏威夷島上最知名且活躍的火山，屬於岩漿黏著度較低的盾狀火山（shield volcano）。「基拉韋厄」在夏威夷語里的意思是「湧出」、「冒出」，形容此火山經常湧出岩漿；從1983年初起，火山活動持續不斷地進行中。不少夏威夷當地居民，視基拉韋厄火山是火山女神的駐地。據統計顯示，20世紀內，該火山就噴發了52次。

Earthquakes migrate east of Pu‘u ‘Ō‘ō, signaling an intrusion of magma along the middle and lower East Rift Zone. Orange dashed line marks the approximate area within which most of the earthquakes are located. https://t.co/vJRUw2HRvh pic.twitter.com/nhMbMH20yW — USGS Volcanoes🌋 (@USGSVolcanoes) 2018年5月3日

目前美國地質調查局已將火山歸為橘色燈號，提醒居民和遊客，基拉韋厄火山有極大可能會噴發；而夏威夷郡民防單位也發出聲明稿，提醒鄰近國家公園的居民，要隨時注意廣播、新聞和公告，他們擔心火山若真正噴發，恐造成數百間民房遭滾燙岩漿毀壞。

(中時電子報)