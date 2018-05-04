上百次連續地震 夏威夷「女神」火山隨時會爆發

夏威夷大島的基拉韋厄火山，於24小時引發數百次大小地震，讓當地擔憂火山隨時可能大噴發。（圖/USGS）

友善列印
中時電子報

據美國有線新聞網（CNN）報導，全球造訪遊客最多、位於夏威夷（Hawaii）大島的「女神」基拉韋厄火山（Kilauea），在美國地質調查局（US Geological Survey）近日測得約250次以上大小規模地震後，夏威夷當局也在稍早對居民提出可能噴發的警告，提醒週邊民眾與遊客不可大意。

致命沙塵暴襲捲印度北部 釀77死142人傷

但由於火山監測系統，至今仍無法斷定噴發時間和規模，故基拉韋厄火山所在的國家公園轄區，多數區域仍持續對外開放觀光。據了解，過去數日的地震，多半屬於規模2.0的小型地震，可也造成附近的道路出現龜裂的現象，且不斷上下左右晃動的生活，也讓大島居民感到相當困擾。

基拉韋厄火山，是夏威夷島上最知名且活躍的火山，屬於岩漿黏著度較低的盾狀火山（shield volcano）。「基拉韋厄」在夏威夷語里的意思是「湧出」、「冒出」，形容此火山經常湧出岩漿；從1983年初起，火山活動持續不斷地進行中。不少夏威夷當地居民，視基拉韋厄火山是火山女神的駐地。據統計顯示，20世紀內，該火山就噴發了52次。

目前美國地質調查局已將火山歸為橘色燈號，提醒居民和遊客，基拉韋厄火山有極大可能會噴發；而夏威夷郡民防單位也發出聲明稿，提醒鄰近國家公園的居民，要隨時注意廣播、新聞和公告，他們擔心火山若真正噴發，恐造成數百間民房遭滾燙岩漿毀壞。

(中時電子報)

文章來源：Hawaii volcano eruption 'possible' after hundreds of earthquakes hit island

更多精彩新聞請見國際頻道！
沒在怕！放寬槍管 美國這個州擁… 白宮警告 大陸南海造島軍事化將…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。