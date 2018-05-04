「天生歌姬」A-Lin代言打國際盃 老媽拌麵開店啦

2018年05月04日 09:09 工商 姚舜

〈四川麻辣火鍋半筋半肉牛肉麵〉可兼饗川味麻辣鍋與台灣牛肉麵的風味，每碗288元。（攝影／姚舜）

「全球十大泡麵」排名第7、為「快煮麵界台灣之光」的〈老媽拌麵〉也開實體門市啦！而且，不讓其它的「藝人牌」拌麵與醬麵專美於前，位在台北忠孝東路SOGO商圈、將於明（5/5)日正式開幕的〈老媽拌麵-關廟麵專門店〉，並請到請到「天生歌姬」A-Lin為品牌代言人，期能在競爭激烈的快煮麵市場提高市占。

〈老成都担担麵〉是讓老媽拌麵躋身「世界十大泡麵」的招牌麵，在實體門店菜單上自不會缺席。（攝影／姚舜）

老媽拌麵創辦人暨執行長陳榮昌表示，老媽拌麵的實體門市營運模式上軌並經過市場考驗後，將開始打「國際盃」進軍海外市場，以代理加盟型式鎖定香港與馬來西亞發展連鎖，目標3年內展店30家。

為了讓更多「快煮麵吃貨」認識老媽拌麵品牌，陳榮昌並透露，老媽拌麵並創市場先例與「小米」跨界合作推出聯名麵款，新品亦將在〈老媽拌麵-關廟麵專門店〉開幕當天同步開賣。

〈墨魚東坡肉拌麵〉是將上海本幫家常菜與台灣關廟麵結合，讓快煮麵的形色味皆升了級。（攝影／姚舜）

除了麵食，老媽拌麵實體店菜單上並有餃子和滷牛肉等滷菜。（攝影／姚舜）

位在台北市復興南路一段忠孝SOGO商圈的首家「老媽拌麵-關廟麵專門店」，占地34坪設有近40個客席座位，原本色餐桌餐椅配上有塗鴨的白牆，設計師創意打造了「摩登版的室內麵攤」，開放式廚房可讓客人看到廚師煮麵過程。而〈老媽拌麵-關廟麵專門店〉菜單上除有招牌麵外，並有水餃、滷味，陳榮昌表示，平均客單價設定在200元，月營收目標則為250萬元至300萬元。

〈老媽拌麵-關廟麵專門店〉首波推出超過十種乾、湯麵選擇，每種亦可搭配關廟「刀削麵」、「細麵」、「拉麵」三種口感，讓顧客自行選擇。為了慶祝開幕，5月5日至5月31日間，只要消費滿500元即送限量購物袋，點招牌「麻辣火鍋牛肉麵」再送冷泡茶一瓶。

在〈老媽拌麵-關廟麵專門店〉享用拌麵，客人可以選擇不同麵體與不同的「蛋體」。（攝影／姚舜）

開在台北忠孝SOGO商圈的〈老媽拌麵-關廟麵專門店〉，招牌醒目顯眼，裝潢簡約時尚。（攝影／姚舜）

對老媽拌麵而言，實體門市不只是一「商品展售賣場」，更可以藉此空間與吃貨直接互動，同時展現品牌在烹調料理上的功力火候與創意。而老媽的手工日曬關廟麵在「擺脫了包裝紙袋的束縛」，經門市廚師的烹調料理與加值後，形色與內容亦都升了級，感覺不再「只是吃快煮麵」。

〈老媽拌麵-關廟麵專門店〉菜單上首推的〈四川麻辣火鍋半筋半肉牛肉麵〉，湯頭是以麻辣火鍋湯與牛肉湯混合熬製，風味濃郁並帶有香麻辣味。而整碗麵中除了半筋半肉的牛肉外，還有手工蛋餃、川丸子、鴨血、凍豆腐等配料，點一碗等同兼饗牛肉麵與迷你麻辣鍋，「一麵雙饗」是亮點。

訂價108元的〈墨魚東坡肉拌麵〉亦頗有特色，一般人可能覺得墨街和東坡肉「送作堆」是一創意，其實上海家常菜中本就有一道「墨魚紅燒肉」，此菜又叫「墨魚大烤」，「魚中有肉香、肉中有魚鮮」是這道本幫菜傳世的美味。若說「創意」，則是老媽拌麵將外省名菜與台灣關廟麵結成了「親家」。陳榮昌說這是「丈母娘的家傳菜」，我來不及問他，丈母娘祖籍是不是上海或江浙。

〈老媽拌麵-關廟麵專門店〉廚房採開放式設計，客人可以看見廚師煮麵過程。（攝影／姚舜）

老媽拌麵創辦人暨執行長陳榮昌表示，實體門市在台灣通過市場考驗後，將打「國際盃」進軍海外市場展店。（攝影／姚舜）

〈老成都担担麵〉是讓老媽拌麵躋身「世界十大泡麵」的招牌麵，在實體門店菜單上自不會缺席。這麵是用辣油、醬油、芝麻醬、花椒蒜酥、雞粉、花生粉調味，碗中除了Q彈的關廟麵，並搭配有蔬菜、玉米筍與糖心蛋，有點辣卻不會太辣，風味口感走「中道」路線。我跟陳榮昌說：「若有芽菜會更優」。「台灣買不到呀！」，他說。

(工商 )