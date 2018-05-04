白宮警告 大陸南海造島軍事化將導致短期和長期後果

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美國白宮今天表示，美方非常清楚中國大陸在南海的軍事化行動，已直接向大陸提出關切，並警告這將導致短期和長期後果。

美國CNBC電視網2日引述相關情報人士指出，過去一個月，中共悄悄地在南海永暑礁、渚碧礁和美濟礁爭議島礁部署反艦巡弋飛彈和地對空飛彈。

針對媒體在白宮例行記者會上詢問中國大陸在南海部署導彈，以及美軍飛行員在非洲國家吉布提上空因中國大陸軍人以激光照射受輕傷，大陸這些行徑是否已踩美方紅線，美方將如何回應，白宮發言人桑德斯表示，美方非常清楚中國大陸在南海的軍事化行動，「我們已直接向中國大陸表達關切，而此事會帶來短期和長期後果。」

桑德斯未進一步說明這些後果為何？也未回答有關美軍遭大陸軍人激光照射受傷事。

美國五角大廈發言人懷特今天在國防部記者會則表示，美國一直關切中國大陸在南海的軍事化與建造島礁，指出中國大陸必須認知，陸方受益於自由航行，確保國際水域航行自由符合大陸的利益，美軍將致力確保這項自由。

對於美軍遭陸方以激光照射受傷一事，懷特表示，這是十分嚴峻的事件，對美軍人員構成威脅，美方已透過正式程序要求中國大陸政府徹查。

據了解，此起事件是一架美軍C-130戰機在吉布提美軍基地附近準備降落時發生，2名受傷人員正在恢復中。五角大廈指出，過去數周至少已發生2次類似事件。

(中時 )

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