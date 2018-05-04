豐原醫院慶祝護師節 百位白衣天使點燈傳承

豐原醫院慶祝護師節，院內百餘位白衣天使以點燈儀式，象徵薪火相傳。（王文吉攝）

友善列印
中時
豐原醫院護理師廖怡惠〈左一〉、陳伊晴〈中〉投入醫護工作超過10年，獲頒特優臨床教師。（王文吉攝）

5月12日為國際護師節，衛服部豐原醫院提前舉辦慶祝大會，由院長賴慧貞、護理科主任江蕙娟及百位護理師進行點燈傳承儀式，象徵薪火相傳，同時表揚多位特優護理人員、特優臨床教師，感謝他們長年來為醫院的付出及辛勞。

獲頒特優臨床教師的護理師陳伊晴表示，她擔任護理師已經10年，這些年看到患者恢復健康出院，心裡總有莫名的鼓舞。另位獲頒特優臨床教師的護理師廖怡惠則表示，在教導學弟妹時，如果他們遇到瓶頸，則會不斷鼓勵他們，一邊看著他們操作，一邊放手讓他們成長學習，慢慢傳承護理師的職責。

廖怡惠擔任護理師15年，她說，剛投入醫護工作時，最先需要克服的就是面對患者離開，因為當下家屬已經哭成一團，如果跟著難過，並不能將家屬從悲傷情境中抽離，只好強忍著難過並展現專業，安撫家屬情緒。

護理科督導劉惠瑚表示，新進人員進到醫院都有3個月的實務經驗學習，急救面則會再加強教學，讓新人不用擔心面對患者急救時的恐慌。護理科主任江蕙娟說，6月畢業季即將到來，院方在6月底前推出優渥方案，歡迎新人或有經驗者能一起加入護理師、專科護理師行列。

(中時 )

響應新五四運動 成大交大中大發… 南大經管辦市集實踐大學社會責任

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。