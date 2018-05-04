豐原醫院慶祝護師節 百位白衣天使點燈傳承

2018年05月04日 09:12 中時 王文吉

豐原醫院護理師廖怡惠〈左一〉、陳伊晴〈中〉投入醫護工作超過10年，獲頒特優臨床教師。（王文吉攝）

5月12日為國際護師節，衛服部豐原醫院提前舉辦慶祝大會，由院長賴慧貞、護理科主任江蕙娟及百位護理師進行點燈傳承儀式，象徵薪火相傳，同時表揚多位特優護理人員、特優臨床教師，感謝他們長年來為醫院的付出及辛勞。

獲頒特優臨床教師的護理師陳伊晴表示，她擔任護理師已經10年，這些年看到患者恢復健康出院，心裡總有莫名的鼓舞。另位獲頒特優臨床教師的護理師廖怡惠則表示，在教導學弟妹時，如果他們遇到瓶頸，則會不斷鼓勵他們，一邊看著他們操作，一邊放手讓他們成長學習，慢慢傳承護理師的職責。

廖怡惠擔任護理師15年，她說，剛投入醫護工作時，最先需要克服的就是面對患者離開，因為當下家屬已經哭成一團，如果跟著難過，並不能將家屬從悲傷情境中抽離，只好強忍著難過並展現專業，安撫家屬情緒。

護理科督導劉惠瑚表示，新進人員進到醫院都有3個月的實務經驗學習，急救面則會再加強教學，讓新人不用擔心面對患者急救時的恐慌。護理科主任江蕙娟說，6月畢業季即將到來，院方在6月底前推出優渥方案，歡迎新人或有經驗者能一起加入護理師、專科護理師行列。

(中時 )