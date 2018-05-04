南大經管辦市集實踐大學社會責任

台南大學經營與管理學系研究生學生走出校園投入「大學社會責任」的實踐行動。（洪榮志攝）

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「企業倫理」是當前管理學界熱門研究領域之一，近百名修習「企業倫理」課程的台南大學經營與管理學系研究生學生，在系主任劉子歆的指導下，走出校園投入「大學社會責任」的實踐行動。學生們說服20多家商家，6日下午將在藍晒圖文創園區舉辦「與仁同行-南大之愛市集」活動，所得捐助華山基金會麻豆愛心天使站。

南大經管系大學部四年級、科技管理日間碩士班、科技管理碩士在職專班及高階管理碩士在職專班（EMBA）合計近百名學生，因分別修習劉子歆授課的「企業倫理」相關課程，除「坐而言」了解相關基礎知識外，也決定運用所學，結合「行銷企畫、文創美學、專案管理」等領域的「跨域工作坊」，「起而行」舉辦「與仁同行-南大之愛市集」活動，藉此開展「大學社會責任」的行動。

學生們動員各自的人際關係，說服21家具有企業倫理的微型或中小型企業參與活動，除希望能夠利用營運所得幫助社會弱勢族群之外，也藉此引導學生們善用「創新」與「利他」等永續經營的重要元素，培養助人為樂的精神，進而學習如何建構一個永續的創新經營模式，以建立「一日社企，終身社企」的信念。

參與此次活動的商家，販售的商品也十分多元，從食品、茶飲、服裝、飾品、盆栽、寢具、木製品、插畫都有，還邀請台南大學及南台科技大學的吉他社、伊仁國小跳鼓陣等單位現場表演，活動從6日下午2點30分到晚間8點30分，歡迎共襄盛舉。

(中時 )

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