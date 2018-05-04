中市5日起停水41小時 市府提供40處地下水＋6處回收水免費取用

自來水公司5日上午10時起至7日上午3時止將停水41小時，台中市提供40處地下水，還有6處回收水供免費取用。（盧金足翻攝）

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自來水公司四區處豐原服務所、大雅服務所、台中服務所、烏日營運所、沙鹿營運所及清水營運所設置臨時取水桶112處供民眾取水。（盧金足翻攝）

停水大作戰！台中市將自5日上午10時起至7日上午3時止停水，影響時間計41小時，計有11個行政區，14萬戶受影響，很多民眾已開始儲水備用，中市府提醒提早儲水備用，也提供多處非飲用水取水點供免費取用，可用來洗滌或澆灌，包括地下水資源40處，水資源回收水6處。

市府表示，影響供水時間預計41小時，影響11個行政區，包括神岡、潭子、大雅、西屯、南屯、烏日、沙鹿、龍井、大肚、梧棲、清水區等多個里，停水用戶數12萬3307戶、水壓降低戶數2萬1157戶，其餘地區則正常供水。

為穩定大台中地區原水供應，台灣自來水公司整合辦理「五合一工程」施作，預計影響台中市11個行政區用水問題，為降低用水不便，台中市政府提供多處非飲用水取水點供免費取用，6處水資源中心可於每日上午9時至下午4時直接前往取用。

這次自來水公司五合一工程包括：「中部科學工業園區科雅路幹線供水設施改善工程」、「豐原廠新設初沉池工程」、「台中市西平南巷送水管工程」、「台中港隧道口調節池至配水中心送水管(二)管線改接工程」及經濟部水利署中水局「南幹線抽排水檢查計畫」。

為降低民眾用水不便，自來水公司四區處豐原服務所、大雅服務所、台中服務所、烏日營運所、沙鹿營運所及清水營運所設置臨時取水桶112處供民眾取水。

市府經發局協調都發局及水利局提供多處取水點供民眾免費取用，可做為非飲用水使用（洗滌或澆灌），但不適合與人體直接接觸用途（如飲用、盥洗等），包括「台中市新建建築工程工地地下水資源」40處，以及福田、石岡壩、台中港特定區、水湳、文山、黎明6處水資源回收水。

(中時 )

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