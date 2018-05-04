林元輝挨批西瓜？! 王丰：台獨盡是假貨！

王丰感嘆，想想假使政大選出這種人當校長，于右老地下有知，必定會吟唱「天蒼蒼，野茫茫，文山區，校有殤」！（本報資料照片）

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中時電子報
/整理報導

從卡管到拔管，現在的教育部已沒有極限！就如網友戲稱，在台南市推出一顆西瓜都能當選，看來現在當校長也是一樣了。政大校長候選人名單揭曉，原為遴選委員會發言人的傳播學院院長林元輝，居然名列其中。其人政治意識形態鮮明，更因著名的「畜生說」鬧的沸沸揚揚。怪不得《中國時報》社長王丰表示，這樣的「人才」也敢出來選校長？就如李敖的名言，「台獨盡是些假貨」！

王丰於臉書表示，林元輝號稱敬仰于右任，並稱于右任啟蒙了他的新聞之路，還在傳播學院的介紹網頁吹噓「星霜屢移五十載，如今，林元輝越來越像于右任，不僅鬍子像，對新聞的熱度更像」。然而，隨便從谷哥大神的記載裡，就明白真的于右任哪會是這德行？例如林元輝說什麼「人，是學做來的。希望傳播學院畢業的都是人，沒有畜生。」試問，這像是為人師表講的話嗎？試問他所「景仰」「學習」的楷模于右任會跟他的後輩或學生講「畜生」這種話嗎？講這種話，這不是斯文掃地什麼才叫斯文掃地。

再看到「林元輝越來越像于右任，不僅鬍子像，對新聞的熱度更像」這樣的文句敘述林元輝這號人物，真的令人想吐！對映于右老的千古名句「天蒼蒼，野茫茫，山之上，國有殤」！想想假使政大選出這種人當校長，于右老地下有知，必定會吟唱「天蒼蒼，野茫茫，文山區，校有殤」！

(中時電子報)

文章來源：王丰臉書

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