成龍溼地藝術節 5國藝術家用創作關心生態環境

2018年05月04日 09:36 中時 張朝欣

「成龍溼地國際環境藝術節」4日舉辦成果展，展出來自5國6名藝術家的裝置藝術創作，今年主題為「做伙倒轉來」，探討環境藝術如何與地方緊密集合，進而營造1處在地化與國際化兼具的生態藝術村。

今年藝術節主題為「作伙倒轉來」，邀請曾參與環境藝術創作計畫的藝術家再度回到成龍村，透過9年來的營造成果思考藝術節的未來展望，4日成果展由副縣長丁彥哲等人共同主持。

丁彥哲表示，成龍溼地原是1片農地，32年前因地層下陷及韋恩颱風引發海水倒灌成為溼地。觀樹教育基金會9年前開始舉辦「成龍溼地國際環境藝術計畫」，打造成龍溼地成為1處兼具生態保育、環境藝術與社區營造的基地。

觀樹教育基金會主任王昭湄說，基金會不僅希望成龍村未來是個藝術村，更是個永續存在的「環境學習聚落」，即使日後基金會撤離，當地居民也會繼續延續生態環保理念，並善用「貨櫃屋賞鳥牆」、「環保高腳屋」等硬體設施。

今年的藝術節由美國策展人艾捷音徵選出2名台灣藝術家，以及4名來自印尼、法國、義大利、日本藝術家，作品名稱分別是「QR code」、「9」、「羽翼」、「浪花」、「九橋」及「彩虹時光機」。

藝術家們創作時盡量選用自然可取得、可生物分解材料，例如蚵殼、漂流木、蘆葦、竹子、土壤、砂等，強調生命的自然循環，呼籲大家共同關注溼地環境的特殊性與環境議題。

(中時 )