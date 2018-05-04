民進黨逼柯文哲示弱 黃暐瀚：不只一次密會

2018年05月04日 09:41 中時電子報 陳弘美 /整理報導 /整理報導

民進黨到底禮不禮讓柯P，在答案未水落石出時，永遠都有爆點。知情人士爆出民進黨選對會高層已「夜會」現任台北市長柯文哲，引發姚文智的不滿。只見民進黨的高層紛紛跳出來「消火」，而柯文哲被問到這問題則是「快步行走，不發一語」。資深媒體人黃暐瀚表示，這表示蔡英文和民進黨高層想要禮讓柯文哲，但希望柯收斂對民進黨「不友善」的態度，「示弱」一下，才能「水到渠成」的禮讓。

針對「夜會柯文哲」所引發的風波，昨日民進黨發言人鄭運鵬表示，5月1日選對會共同召集人林錫耀與陳明文、黨秘書長洪耀福、台北市黨部主委黃承國基於尊重與禮貌拜會柯文哲，並告知民進黨要啟動台北市長的提名機制。也會徵詢有意參選北市長的姚文智和呂秀蓮的意見。不過，當正在參加松山慈惠堂活動的姚文智，遭媒體詢問選對會夜會柯文哲一事時，只見姚滿臉震驚和不可置信。

而事件當事人之一的陳明文也表示「這只是徵詢意見而已」，另一位黃承國更在媒體的追問下，表態支持民進黨在台北市要自提人選，要提名「最強的人選」。柯文哲面對媒體的詢問則是不發一語，轉身快步離開。

黃暐瀚於昨日的政論節目《年代向錢看》表示，如果民進黨真要啟動徵選機制，以媒體如此「大肆報導」的程度，有需要勞動陳明文、洪耀福等的民進黨「大咖」告知？且民進黨若要啟動徵選機制，不應事先告知或徵詢姚文智和呂秀蓮才是？且事件爆出，只見陳明文、黃承國和鄭運鵬趕緊出來「滅火」。

因此，這次「夜會」或許可以如此解讀，這場夜會是「被拍的」，有可能選對會和柯文哲的會面不止一次，這次夜會遭爆，選對會高層被迫出來承認趕緊出來說話，平息基層的怒氣。然而，這也可看出，蔡英文和民進黨高層與柯文哲的合作意願是非常明確的，只是基層對柯文哲的反彈實在太大，這次會面應該是希望柯文哲不要再做一些激怒民進黨基層的話語和行動，拜託柯文哲「不要再罵民進黨、不要再講刺激性的話、不要在這麼的不肯示弱」，這樣民進黨才能替柯疏導，接下來才能名正言順的「禮讓」。

然而，柯文哲為何要「示弱」？民進黨執政兩年，至今沒有拿的出手的執政成績，走到六都選舉的態勢不樂觀，民進黨不僅不謙卑傾聽民意，反倒抹黑和民進黨有異見的人士，這樣的民進黨，為何柯文哲要示弱？

(中時電子報)