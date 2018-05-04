服役40年 美軍現役最老潛艇布雷默頓號返鄉待退

美軍現役最老核子潛艇、洛杉磯級11號艦布雷默頓號。（圖/美國海軍）

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中時電子報

據今日美國網（USA Today）報導，從1978年投入服役至今、美國海軍（US Navy）最老的現役洛杉磯級（Los Angeles-class submarine）核動力潛艇布雷默頓號（USS Bremerton），近日結束最後一次海外駐點任務後，先返回母港珍珠港（Pearl Harbor）後，於上週返回艦名「故鄉」- 華盛頓州的布雷默頓軍港（Bremerton, Washington），等待它的退役命令，替40年光榮服役資歷劃上句點。

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作為取代鱘魚級核動力攻擊潛艦（Sturgeon-class）及護航航空母艦戰鬥群之用，美國海軍於冷戰期間，委託紐波特紐斯造船與通用動力建造，新一代的洛杉磯級核子潛艇。共打造62艘、已有27艘退役，布雷默頓號是第11號艦，1976年完工、1978年正式服役。滿載排水量為6,159公噸、可搭載110名官兵、擁有4具魚雷發射管，但因為屬於早期基本型，並無搭載可發射戰斧巡弋飛彈的艦載垂直發射系統。

為紀念布雷默頓號最後旅程，現任指揮官傑托（Travis Zettle）邀請，該艦首任指揮官、退役海軍上校安德森（Thomas Anderson）登艦，一同從珍珠港開往布雷默頓軍港。報導中提到，已返回命名地船塢的布雷默頓號，未來將逐步移除艦上的核子反應爐、電子系統與武器設備，最後將把艦身進行破壞拆除。

(中時電子報)

文章來源：USS Bremerton concludes final underway in namesake city

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