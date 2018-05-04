3聯結車霸氣「封路」護國道警 網讚爆：有你們真好！

2018年05月04日 09:55 中時電子報 黃眉青 /綜合報導 /綜合報導

好暖心！日前2名國道警察執勤時遭到後方大禍車撞上，不幸殉職，引發各界討論國道警的工作環境。3日有網友po出一段行車紀錄器影片，國道警處理一起小貨車拋錨事故，將貨車推往路肩，3名聯結車司機見狀，不約而同「封路」護國道警，影片一曝光，網友紛紛感動留言，大讚：「有你們真好！」

一名網友3日在臉書社團《聯結車 大貨車 大客車 拉拉隊 運輸業 照片影片資訊分享團》po出影片，3日上午國道一號北上197k處，一輛小貨車拋錨，員警獲報立即前往處理，幾名員警幫忙將小貨車推往路肩，一名警察則停在小貨車後方，試圖在線道中放置三角錐向來車示警。

影片顯示，當原po司機靠近事發地點時，見到另有2台聯結車駕駛停在故障車輛後方，自己也緩緩踩下煞車，3台聯結車一字排開，形成巨大防護網，讓國道警察得以安全作業。直到小貨車順利推往路肩，員警才揮手示意排除狀況，指揮聯結車駕駛開走。

「為了你們的安全停留一分鐘沒什麼」，po文的司機感嘆，其他大哥協助員警，臨停幫忙警戒後方還車，卻還是有一推「白目龜」硬要鑽過去。影片一出引發網友討論，紛紛向司機致敬「 學長辛苦了，太讚了」、「感動的一刻，向大車司機致敬！」、「帥的不要不要的」、「學長夠暖心的，有你們各位不怕事的學長在國道奔波，國道就多一分安全，謝謝你們」。

(中時電子報)