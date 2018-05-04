3聯結車霸氣「封路」護國道警 網讚爆：有你們真好！

3聯結車霸氣「封路」護國道警，暖心舉動網友讚爆。(翻攝《聯結車 大貨車 大客車 拉拉隊 運輸業 照片影片資訊分享團》)

友善列印
中時電子報
/綜合報導

好暖心！日前2名國道警察執勤時遭到後方大禍車撞上，不幸殉職，引發各界討論國道警的工作環境。3日有網友po出一段行車紀錄器影片，國道警處理一起小貨車拋錨事故，將貨車推往路肩，3名聯結車司機見狀，不約而同「封路」護國道警，影片一曝光，網友紛紛感動留言，大讚：「有你們真好！」

一名網友3日在臉書社團《聯結車 大貨車 大客車 拉拉隊 運輸業 照片影片資訊分享團》po出影片，3日上午國道一號北上197k處，一輛小貨車拋錨，員警獲報立即前往處理，幾名員警幫忙將小貨車推往路肩，一名警察則停在小貨車後方，試圖在線道中放置三角錐向來車示警。

影片顯示，當原po司機靠近事發地點時，見到另有2台聯結車駕駛停在故障車輛後方，自己也緩緩踩下煞車，3台聯結車一字排開，形成巨大防護網，讓國道警察得以安全作業。直到小貨車順利推往路肩，員警才揮手示意排除狀況，指揮聯結車駕駛開走。

「為了你們的安全停留一分鐘沒什麼」，po文的司機感嘆，其他大哥協助員警，臨停幫忙警戒後方還車，卻還是有一推「白目龜」硬要鑽過去。影片一出引發網友討論，紛紛向司機致敬「 學長辛苦了，太讚了」、「感動的一刻，向大車司機致敬！」、「帥的不要不要的」、「學長夠暖心的，有你們各位不怕事的學長在國道奔波，國道就多一分安全，謝謝你們」。

(中時電子報)

老毒蟲帶小毒蟲廟前吸毒 落網嘆… 台中太平驚傳溺斃案 檢警釐清死…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。