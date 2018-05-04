iPhone換電池卻要先修其他故障 挨批霸王條款

電池就像是手機的心臟，耗損程度影響操作體驗。(圖/shutterstock 提供)

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中時電子報

電池就像是手機的心臟，耗損程度影響操作體驗。但國外有用戶指控蘋果公司，送修更換iPhone電池時，被維修人員加價要求先修其他故障，拒絕直接更換電池，維修流程被質疑是霸王條款、從中獲利，報價比原先道歉聲明中提到的價格貴了10倍，引發歐美地區用戶反彈爭議。

蘋果公司去年為補償受「電池門」（或稱降速事件）影響的iPhone用戶，提供低價電池更換服務。不過，近日有蘋果用戶在BBC消費者權益節目《Watchdog》上投訴，蘋果公司竟向消費者索取額外維修費用，認為用戶手機邊緣上有凹痕、前置麥克風及揚聲器有故障情況，要求支付200英鎊（新台幣約8070元）到250英鎊（新台幣約1萬），才能保證順利更換電池，讓用戶轉而求助其他手機維修店家。

業者維修電池流程挨批，但科技網站appleinsider報導指出，螢幕玻璃一旦有碰撞裂痕，可能會影響整塊玻璃的強度，進而導致整機功能的下降；加上手機屬精密科技產品，難保碎片扎穿電池風險。此外，蘋果官網上電池更換網頁說明就明載，「如果您的 iPhone 存在任何影響電池更換的損壞（例如：螢幕破裂），就必須先解決相關問題，然後才能更換電池。在某些情況下，可能需要支付維修費用。」

(中時電子報)

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