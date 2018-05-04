動物園尋《馬達加斯加》！狐獴寶寶好萌探出頭

2018年05月04日 09:57 中時電子報 林宜靜 ／整理報導 ／整理報導

還記得動畫《馬達加斯加》裡那隻會唱歌跳舞的狐獴國王嗎？在台北市立動物園裡的「可愛動物區」就有好幾隻呢！話說獴家族又有新成員誕生囉！還記得之前曾經和大家介紹過，狐獴在1歲左右就達到性成熟，孕期約70天，一年四季都可以繁殖，但大多會在氣候較溫暖的季節生產。

這段話言猶在耳，隨著天氣日漸溫暖，「阿獴（公）」和「姆姆（母）」及「阿努（公）」和「泰芙（母）」這兩對夫妻檔，就陸續迎來新的愛情結晶！由於兩個家庭之前出生的孩子全都是男生，未來這兩位辛苦的媽媽是否會有女眷幫忙泌乳育幼，同時讓家族性別組成不要太偏向男生，就看今年這二胎寶寶中，是否順利有「千金」囉！

一有風吹草動，「姆姆」就會帶著孩子們找安全的地方避風頭。（台北市立動物園提供）

「製作」狗年生肖寶寶，由「阿努（公）」和「泰芙（母）」這對狐獴夫妻搶得頭香，3月28日出生的寶寶剛滿月，雖然個頭小小的，但活力十足，已經可以跟著爸媽及哥哥們跑來跑去，只是大家偶爾跑的比較快的時候，難免讓步伐比較小的寶寶一時跟不上，在搞不清楚其他家人在衝什麼的情況下，狐獴寶寶會在原地定格幾秒鐘，那呆愣的模樣真的是萌翻天了！

有鑒於「泰芙」的新生寶寶體格較為瘦小，因此每次「放飯」的時候，保育員都會把牠引到一旁特別關照，希望牠能夠多吃一點，好快點長的更加強壯。

「姆姆」的小寶寶還沒斷奶，但已開始學習吃雞胸肉。（台北市立動物園提供）

「阿獴（公）」和「姆姆（母）」則是在4月11日迎來了四胞胎，23天大的四隻小寶寶都長得頭好壯壯、活力十足，由於媽媽「姆姆」一次要哺育四隻小寶寶，或許為了確保能夠分泌充足的奶水，「姆姆」的食量已經爆增為非哺育期的兩倍多呢！

每次到了用餐時間，四個毛孩子就會爭先恐後地擠到媽媽胸前，為自己找一個舒適的位置吸奶，沒喝到飽足不肯罷休，幸好「姆姆」的母性很強，總是邊警戒邊餵奶，一有風吹草動，還能拖著正在吸奶的寶寶們移動到安全的地方避風頭，是一位稱職偉大的母親呢！

狐獴哥哥們雖然也會幫忙抱抱小小孩，但餵奶這件事就愛莫能助了。（台北市立動物園提供）

其實狐獴家族中如果有其他的雌性成員時，就能減輕媽媽的負擔，不用像「姆姆」現在這樣一打四。因為家族中的阿姨或姊姊們，不用經過懷孕生產的過程，自然就能分泌乳汁幫忙哺餵小寶寶。

無奈「姆姆」和「泰芙」之前陸續誕生的孩子們，清一色都是雄性，哥哥們雖然也會幫忙抱抱小小孩，但餵奶這件事就愛莫能助了。

今年新生的這五隻小寶寶目前都還無法判斷性別，因為保育員必須要等到寶寶五、六個月大時，如果是小男生才會在腹部未端出現睪丸隆起的性徵。

雖然說不管是男生還是女生，都是爸媽的心頭寶，但是就狐獴家族育幼的特性而言，相信狐獴媽媽們應該非常期待能夠有多幾個女兒可以幫忙照顧新生兒，這個願望究竟能不能實現呢？答案下回揭曉！

(中時電子報)