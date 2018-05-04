共同社： 習近平可望明年6月訪日

大陸國家主席習近平（圖右）與日本首相安倍晉三（圖左）。（圖/新華社）

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日本共同社報導，大陸國家主席習近平可望於明年6月以國賓的身分訪日，除了出席明年6月28、29日在大阪召開的20國集團高峰會議外(G20)，還將到東京等地訪問。

共同社報導，多位日陸關係消息人士透露，今年正值《日中友好條約》締結40周年，日本首相安倍晉三打算在今年內、秋天以後訪問大陸。大陸國家主席習近平以國賓身分訪日的話，則是自2008年胡錦濤訪日以來，首位大陸國家主席訪日。

陸日韓3國高峰會9日在東京舉行，大陸總理李克強也將於8至11日以公賓的身分訪日，除了出席3國峰會之外，還預定與安倍會談，他也是時隔7年才訪日的大陸總理。今後大陸和日本可望加速改善兩國關係。

日媒報導，日相安倍4日將與習近平舉行電話會談，商討北韓問題的因應對策，兩國領袖舉行電話會談乃極為罕見的特例。這也是安倍與習近平首次的電話會談。

報導指出，日本政府相關人士透露，安倍4日傍晚將與習近平通電話，雙方預定商討有關，要求北韓採取無核化的具體行動以及目前仍將繼續對北韓施壓等內容。

南北韓高峰會談後，安倍已與美國總統川普、南韓總統文在寅分別舉行電話會談，接下來由於美朝高峰會談預定在6月上旬召開，安倍期望與對北韓影響力大的大陸採取一致步調，合作因應北韓問題。

(中時 )

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