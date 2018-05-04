影》估上萬台大師生參與「新五四」 對抗教育部

2018年05月04日 10:14 中時電子報 余弦妙 、 戴安瑋 、 黃鈺潔

今天台大師生將發起「新五四」運動表達對教育部不滿。(圖/本報資料照)

台大自主聯盟將在今(4)日舉行「新五四」運動，主要目的就是表達對教育部的不滿主張「依法行政，台大校長台大選」，目前參與人數預估將會達到上萬人，此活動將一路從下午至晚上，此外「敦促教育部退出政治干預」全民連署人數已達8萬5千人。

今天一早即有校友、學生家長到台大傅鐘前獻花，另有校友響應前往靜坐；傅鐘上的黃絲帶也愈綁愈多，有校友寫著「大家站出來，譴責不公」。首先在PTT上號召民眾參與5月4日遊行抗議的台大化學系助理教授徐丞志表示，今天是教育部做錯事，傷害校園民主機制、大學自主精神，戕傷高教，台大師生會與學校站在同一陣線，一起對抗教育部。

台大政治系講座教授蘇宏達說，此次活動在網路上的報名人數已達7千人，原本要用「罷課」行動表達對教育部的不滿，不過昨天台大發聲明表示，「台大為教學研究單位，教學研究為本務，雖尊重師生表達意見的自由，但維持學校教學研究正常運作的立場是明確的，校方不支持罷課，也未核准罷課活動，僅核准場地借用。」

因此，目前台大自主聯盟的做法是支持校方決定，歸勸學生到校上課，不過下午到晚間的活動依然繼續進行。不過蘇也指出，學生比較激進，甚至還有學生想要「絕食抗議」已表訴求。此外蘇也提出希望大家不要太過激進，主要的訴求是與校方站在一起，要求教育部依法行政。

另外一位台大教授更表示，教育部很奇怪，4月27日不同意台大聘任管中閔後，至今一週了，都還不給台大公文，還一直對媒體放話管中閔違法，到底違了什麼法，教育部自己都說不清楚，讓很多台大師生、校友氣憤，認為教育部在「凌遲台大，就是要把台大搞垮。」

他說，今年1月5日台大校長遴選委員會宣布管中閔任當選台大校長後到現在，教育部已經搞了4個月，一開始說管中閔論文抄襲、擔任台灣大獨董，又說到大陸兼差，每說一個就拖進一堆教授，全部成為泥巴人(意指被抹黑)，最後不是證明沒有違法，就是教育部有雙重標準，這不只惹怒台大師生，連清大、成大等頂大、技職大學都看不下去。

最後他憤怒的說，今天下午會有很多台大師生、校友會站出來，參加新五四運動外，還會有更多人會於下午下班後參加燭光晚會，愈晚人愈多。

(中時電子報)