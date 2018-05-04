「鎚擊專案」歐洲逮97詐欺台嫌 逮獲金主查扣6000萬

刑事局查獲歐洲詐騙集團幕後蔡姓主嫌，查扣現金等近6000萬元財物。(林郁平攝)

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在斯洛維尼亞、克羅埃西亞落網的91名台嫌，日前陸續被遣送回台，90名嫌犯已遭羈押。(林郁平翻攝)

刑事局今年1月與中歐斯洛維尼亞、克羅埃西亞2國合作，擬訂代號為Hammer Operation的鎚擊專案，成功在斯國破獲1處電信詐騙機房，逮捕台嫌36人，克國破獲2處機房，逮捕台嫌61人，總計台嫌97人，除6名共犯於當地受審外(斯國4名、克國2名)，其餘91名嫌犯分4梯次遣送回台，並全數於桃園機場歸國機艙口外逮捕後解送苗栗地方檢察署歸案，目前91名被告除1名孕婦交保外，90名詐欺犯嫌全收押禁見。

警方2月在克國30名機房話務手返台歸案同時，針對國內召募機手及機房管理者黃姓男子等6名共犯先行查緝到案，並循線掌握幕後蔡姓主嫌涉案證據，專案小組日前同步針對蔡姓金主等犯嫌、其名下財產及8處地點執行拘提、搜索及扣押財產專案行動，將蔡嫌等5人拘提到案，查扣現金552萬多元、高級房車24輛鑰匙、不動產(房屋1幢、土地3筆)，並扣押境內帳戶21個、境外帳戶2個，初估金額達5923萬餘元。其中，31歲黃姓女總會計擔任多處詐欺集團帳房，於行動前畏罪潛逃，業由苗栗地檢署發布通緝在案。

警方發現，該集團分工精密，組織嚴謹，利用歐洲地區遙遠且多無邦交等特點，以及我國護照具「申根簽證」可自由於歐洲各國移動免查驗等優勢，在歐洲架設詐騙機房，專詐大陸民眾，並製造查緝斷點，但仍被警方主動出擊歐洲，與各國警方合作，緝獲人數最多之一次，將依詐欺、組織、洗錢等罪嫌移送法辦。

(中時 )

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