立院報告能源政策 賴清德：穩定供電與解決空汙都很重要

2018年5月4日 台北市 行政院長賴清德4日前往立法院進行能源專案報告，院會前，賴清德（右2）強調有關二號機再轉、深澳電廠的興建問題，行政院秉持三大原則，「安全第一、健康優先、穩定供應北部用電」。（陳信翰攝）

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深澳燃煤電廠引起爭議，外傳連綠營內部人也不挺。行政院長賴清德今天到立法院報告能源政策，會前受訪時強調，穩定供電、解決空汙是政府責無旁貸的責任，沒辦法只解決空汙而不關注穩定供電的問題，兩個價值都非常重要，負責任的政府兩個問題都要解決。

賴清德指出，在能源政策方面，行政院秉持蔡英文總統「能源安全」、「環境永續」、「綠色經濟」、「社會公平」等四大方向，穩健推動各項政策，落實三大目標，也就是非核家園、穩定供電，以及減少空污，讓台灣成為安全、潔淨、永續的綠色矽島。

賴清德表示，關於核二廠二號機再轉、深澳電廠興建問題，行政院也秉持三大原則，第一，安全第一，核二廠二號機再轉是在大修之後的標準程序，一定要透過原能會的安全查核，只有安全，才有再轉，不會為了電，犧牲社會與人民的安全。

第二個原則是「健康優先」，賴清德表示，行政院會要求台電在再生能源的占比20%，取代核能發電廠除役之後的12%占比，另外80%火力發電，也會要求逐年降低燃煤發電比例，逐年升高天然氣發電比例，若能按此推動，全台灣電廠的總空污排放，由每年10萬公噸，2025年會降為6.5萬公噸，即便在北區的空污總排放量，在2025年也會比今年的排放量少。

賴清德也說，台灣空汙最主要不是來自火力發電，火力發電空污占比只有4.5到9%，移動污染源占了3分之1，另外工廠、餐廳等固定污染源，也占了百分之30幾，行政院會透過環保署、經濟部、交通部等相關部會，與地方政府合作，嚴格執行空污法，加強落實解決空污的行動方案，有信心2020年紅害減半。也就是說，即便深澳電廠順利發電，在北部或台灣，都不會造成空污影響健康的問題。

(中時 )

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