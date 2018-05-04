影》國民黨立委衝入教育部長辦公室 綁黃絲帶力挺台大新五四運動

2018年05月04日 10:28 中時 鄭舲 、 趙雙傑 、 黃鈺潔

藍委衝入教育部綁黃絲帶。（趙雙傑攝）

最後進入部長辦公室。（趙雙傑攝）

高喊部長下台口號。（趙雙傑攝）

部長辦公室被綁滿黃絲帶。（趙雙傑攝）

教育部外也被綁滿黃絲帶。（趙雙傑攝）

教育部「拔管」爭議持續延燒，台大師生今發起「新五四運動」，捍衛大學自主。國民黨立法院黨團製作3000條「大學自主」、「挺管用的」黃絲帶，繫在教育部周遭圍籬，響應新五四運動。國民黨立委還一路進入教育部內，到教育部長吳茂昆辦公室繫滿黃絲帶，抗議執政黨將政治黑手伸入校園。

國民黨團表示，「五四」是近百年前一個象徵知識分子憂國憂民、追求民主自由精神的日子。因教育部「拔管」風波，台大校園內展開「新五四運動」，強烈抗議蔡政府違法亂紀，100多天來以威權獨裁手段，嚴重干涉台大校長遴選結果的粗暴行徑，肆意摧毀台灣好不容易得來的大學自治、自主精神。

國民黨團強調，大學自主是民主社會的核心價值之一，民進黨政府違法停止台大校長聘任案，對國內的學術發展已經造成重大傷害。教育部以一黨之私汙蔑台大及公正專業的遴選委員，完全漠視頂尖大學的國際學術形象，這種作為糟踏的不只是台大，也糟踏台灣整體學術界的自主和尊嚴。蔡英文總統與行政院長賴清德應該為此造成的紛擾與不安，向社會公開道歉。

國民黨團一面呼「政治黑手退出校園」等口號，一面在教育部圍籬繫上黃絲帶。隨後黨團更直接進入教育部，要求與吳茂昆會面，但教育部表示吳茂昆出外開會不在部裡，黨團成員因此進入吳茂昆辦公室，在吳茂昆的名牌、文具、杯子上都繫上黃絲帶。黨團隨後返回立院，表示將邀請賴清德一起響應新五四運動。

(中時 )