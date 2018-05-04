五角大廈抗議 陸以雷射光傷害美軍飛行員眼睛

美軍多架軍機遭駐吉布地的大陸解放軍以雷射光束騷擾，甚至有C-130運輸機駕駛眼睛因此受傷。（圖/美國空軍）

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中時電子報

據英國衛報（The Guardian）報導，共同在被稱為「非洲之角」的吉布地（Djibouti）駐軍、中美兩強近期傳出矛盾事件。美國五角大廈（The Pentagon）於今日由發言人對外抗議，指控大陸駐軍最近幾週，多次以軍用級雷射光，照射從吉布地美軍基地出勤的美國飛行員，很可能危急飛航安全。

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發言人柯林克（Sheryll Klinkel）表示，4月份曾有一架美軍C-130運輸機（C-130 cargo plane）降落途中，被雷射光「照顧」，造成機上兩名飛行員眼睛有輕微受傷症狀。對於這一連串的事件，美國表示已透過外交管道嚴正抗議，希望北京當局能著手進行調查。

大陸解放軍於去年，正式在吉布地成立首座海外海軍基地，作為擴軍和協助掃蕩海盜之用，與美軍萊蒙尼爾營（Camp Lemonnier）基地僅有數公里之遙，也讓中美兩強在非洲的軍事「互動」，特別讓外界關注。

大陸解放軍於去年在東非吉布地，成立首座海外軍事基地。（圖/中新社）

萊蒙尼爾營於2001年建立、由負責美軍在非洲53國任務的非洲司令部（United States Africa Command）管轄，駐有非洲之角聯合特遣部隊等4,000多名官兵。主要支援東非和葉門的反恐任務，也有少量P-3獵戶座海上巡邏機（P-3 Orion）、MV-22魚鷹機（MV-22 Osprey）、C-17「全球霸王III」運輸機（C-17 Globemaster III）和C-130等多款軍機駐紮當地。

五角大廈發言人表示，她確認以高強度雷射光照射軍機的人，來自大陸軍事基地，且過去幾週間，共發生近10起類似事件。「這類舉動，對我方飛行員確實會構成威脅！」美國聯邦航空總署（FAA）上週起，已通知會經過吉布地周圍的飛行員，要特別注意與防範高強度的雷射光束，但目前北京當局尚未對此事有新的回應或說法。

(中時電子報)

文章來源：Pentagon accuses China of shining lasers at US pilots in Djibouti

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