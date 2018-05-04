成大、交大、中大「校園自主行動聯盟」聯合聲明 ：捍衛大學自治和學術自由

2018年05月04日 10:41 旺報 李侑珊

為爭取大學自主，並訴求教育部速聘任台大準校長管中閔，台大師生今串聯校內外團體，今日在台大校內舉行遊行與靜坐活動，同步成大、交大、中大「校園自主行動聯盟」也在今日發表聯合聲明，強調「捍衛大學自治和學術自由」。

成大、交大、中大「校園自主行動聯盟」聯合聲明，由「成大人校園自主行動聯盟」尤瑞哲教授、「交大人校園自主行動聯盟」唐麗英教授，以及「中大人校園自主行動聯盟」朱延祥教授共同發起，其聲明聲明如下：

一、教育部聘任國立大學校長之沿革可由解嚴前的官派(教育部直接聘任)，到教改期間，呼應大學自主，大學法修改為由大學成立遴選委員會，推薦2至3 人由教育部擇一聘任之(此為兩階段遴選)。後來，因有立委質疑兩階段遴選不符大學自治的精神，而進一步改為目前的一階段遴選，即成立遴選委員會遴選一人後由教 育部聘任之。遴選委員會中，校內委員佔2/5，校友代表及社會公正人士佔2/5，餘由教育部遴派。遴選委員會依法定遴選程序決定校長人選後，依大學法規定由 教育部「聘任」之，完成遴選作業。

至於遴選過程中出現的種種爭議，包括候選人身分揭露、遴選委員利益迴避、以及遴選辦法是否周全完善等，則留待未來持續進行公共議論。在尊重大學自治 及學術自由之下，教育部與各大學應積極共同檢討改善相關遴選辦法，未修法前， 請教育部尊重現行法規，依法行政。

二、我們以為民主化的腳步邁開之後再也不會走回頭路，學術與政治之間的分際逐漸 清晰，政治不得干預學術已經是國際社會不可動搖的共識。然而，幾個月以來的 紛擾，儘管令我們感到不安，但總以為威權已經過去，執政者應不致甘冒大不諱， 違逆民主政治與學術自由的基本原則與價值，貿然侵犯大學自主。惟執政者最後 的作為，讓我們深刻體認，神聖的原則可以悍然毀棄，美好的價值卻是如此脆弱， 二者都需要我們時時刻刻捍衛與守護。

它們不是上天賜予的永恆贈禮，得之既不易，稍一疏忽，失去的速度也會超乎想像。今天，遭遇困境的不只是臺大，不只 在大學，而是整個臺灣。從一個缺口的潰漏，也許就一決千里，滿溢漫流到社會 的各個不同角落，難以收拾。 臺灣如同任何一個民主國家，不可避免存在多元看法與差異。只有彼此尊重、 和而不同、共存共榮才是我們所認同的臺灣價值。因此，我們嚴正呼籲政府落實 大學自治和學術自由，收回成命，尊重臺大校長遴選結果。

(旺報 )