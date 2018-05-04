陸新型隱形轟炸機露面 殲-20成過氣網紅

2018年05月04日 10:31 中時電子報 楊幼蘭

殲-20是解放軍最先進的5代戰機，近年穩居「網紅」寶座，不過隨著呼之欲出的隱形戰鬥轟炸機出現，這地位可能即將被取代。

最近中國網路上出現一本名為《鶻鷹神話》的殲-31畫冊，但引發關注的，卻是一張照片背景中出現的前所未見新戰機。據大陸軍車研究社與諍聞軍事分析，雖然畫面中只能看到機頭，但它顯然既不是鶻鷹1.0，也不是改良後的鶻鷹2.0，因為這架新型隱形軍機採用了與俄羅斯蘇-34戰鬥轟炸機一樣的並列雙座佈局座艙。

不過，分析認為，目前還不能確定，它究竟是傳言中沈飛正在研製的殲-17戰鬥轟炸機，還是曾經引起轟動的沈飛隱形遠程攻擊機。

從細節上來看，這機頭模型和蘇-34的機頭還是有些區別，尤其是機頭採用了隱形戰機常用的菱形機頭設計，而不是像蘇-34般，只是單純地把機頭雷達罩設計得和鴨嘴獸的嘴一樣扁平，這意味它採用了隱形設計。

中國601所51一線勞模代表事蹟展的照片中，意外曝光了疑似新款隱形戰機的機頭。（網路）

601所曾經曝光過的隱形遠程攻擊機模型。（網路）

分析說，從畫面可以看出，「黑色機頭」旁有專用的飛機建造裝配平臺。而這顯示，中國研製的中遠程隱形攻擊空中平臺已進入全尺寸樣機生產階段。參考首架殲-20原型機曾使用「718工程驗證機」的稱呼，解放軍同樣可能採用先造驗證機的手段。此外，轟炸機與戰鬥轟炸機更大，技術挑戰也大，加上研製費用高、裝備數量少，更需要驗證機來探路。

有大陸軍迷說，這黑色塗裝飛機是早就曝光的「利箭」無人機，而上方的開口是無人機的進氣道。不過分析指出，「利箭」無人機顯然不可能有如此巨大的「進氣道」。

事實上，真正類似這神秘「黑色機頭」的，是今年51勞動節期間，在中國航空工業瀋陽所（601所）微信號文章中曝光，一種類似蘇-34「鴨嘴獸」機頭的隱形戰機頭部全比例模型。專家認為，這就是601研發的隱形中型轟炸機，或是隱形戰鬥轟炸機。

而這黑色機頭曝光，顯示中共空軍高層曾公開表示，「正在研製新一代遠端轟戰機」，絕不只是說說而已。中國下一代戰機全面隱形化，意味中國將直接從第2代的轟-6跨越到第4代的隱形轟炸機，力爭和美軍B-2同代。

先前一直盛傳，601所和沈飛（112廠）正在為解放軍研製新一代戰鬥轟炸機，也就是傳說中的殲-17。而各方推測，這是沈飛對俄羅斯蘇-34的逆向仿製版，但進行了隱形修型，並採用內部彈艙，以降低整機的雷達反射信號（RCS），提高隱形性能。如今從細節來看，這出現在601所總體氣動部戰術與飛行模擬室的大比例機頭模型，基本上完全符合傳聞中的殲-17特點，令人不得不相信，601所真的在研製中國版鴨嘴獸。

分析指出，既然它與蘇-34有很大的淵源，就可以參照蘇-34，推斷出它的大致性能。蘇-34最大起飛重量為45噸，12個掛架最大載彈量可達12噸，超過中國轟-6系列轟炸機轟-6K之前各型號的最大載彈量。

(中時電子報)