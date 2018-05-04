驚！女性停經後 糖尿病每5年提升一倍

2018年05月04日 10:27 中時電子報 林宜靜 ／整理報導 ／整理報導

三餐老是在外，高油脂、高鹽、多糖長期下來恐引發「心血管」疾病！其中糖尿病在台灣更是有日益增高的趨勢！停經後，心血管疾病、糖尿病會每5年提升一倍！女性糖尿病患者日益增多依據衛生福利部慢性疾病防治組於2017年底公告之統計資料，在台灣，糖尿病連續6年高居女性十大死因第3位，18歲以上女性罹患糖尿病人數，估計超過100萬人，而2016年估計有近5,000名女性死於糖尿病。

報導又指出年長女性因女性荷爾蒙逐漸減少，特別是停經後的女性，心血管疾病、糖尿病會每5年提升一倍。台北醫學大學營養學院副院長陳俊榮表示，有效控血糖必需由生活中做起，而且不能等到停經才開始注意，建議養成規律運動、均衡的飲食、減少精製糖類的攝取、維持標準體重、睡眠充足，更要每年至少做一次健康檢查，空腹8小時血糖值應控制在100 mg/dL以下。

因應國人有愈來愈高的血糖控制意識，綜觀市面上已有眾多標榜「控制血糖」的健康食品也應運而生，有的保健品也會標榜是糖尿病友專用配方，在藥妝店也能輕易找到含有具調節血糖成份的膳食補充品，或者萃取蘆薈、山苦瓜、綠藻、或含有葉酸、鉻…等有益於血糖調節的保健食品。

此外，減緩糖尿病變！醫師建議「提早發現，提早治療」是減緩糖尿病變的不二法門！藉由生活作息的改變，如減少鹽分攝取、攝取適當適量蛋白質，加上運動、戒菸、減重！畢竟健康是一輩子的！現在就從自身開始做起！

(中時電子報)