台大海外校友怒了！ 5校友會譴責教育部拔管

2018年05月04日 10:41 旺報 簡立欣

蔡政府拔管事事件持續延燒，台大包括泰國、印尼、汶萊、香港、馬來西亞等海外校友會也發表〈台大海外校友嚴正聲明，全力捍衛大學自治〉，譴責政治干涉台大自主，堅決捍衛母校自由校風。全文如下：

國立台灣大學海外校友呼籲產、官、學、政界立即停止惡鬥，依法行政，尊重台灣大學校長遴選委員會決議，聘任中研院院士管中閔為新任校長，勿持續戕害大學自治，台大校務推動及改革不容延宕。

台大校長遴選委員會於今年1月5日依法完成遴選程序，順利選出中研院院士管中閔為新任校長，但教育部卻陸續以新校長未揭露民營企業獨立董事身分、論文抄襲、及赴中國任教等「疑慮」，一再要求台大具文說明。儘管1月31日遴選委員會議召開後確認新校長資格「毫無疑義」，教育部最終仍在4月27日駁回聘任決定，將全案退回遴選初審階段。

海外各校友會對此結果表達強烈遺憾，並認為教育部嚴重傷害大學自治與學術倫理，已造成校內師生對立與不安，日後恐將引爆他校校長遴選之「寒蟬效應」，斲傷台灣高教發展。教育部做為擁有公權力之教育學術最高主管機關，當依法行政，尊重台大遴委會決議。大學自主、學術自由本是民主制度核心理念，台大遴委會依法選出新校長，教育部代表也參與遴選過程，程序可受公評，若政治力介入校務，將成為台灣高等教育崩壞的濫觴。

百年前的5月4日，前中研院院長胡適等人發起「新文化運動」，號召知識分子捍衛民主，當年的學生領導人之一正是台大前校長傅斯年。百年後，當社會、教育、思想再度蒙塵，當執政者高呼「學術沒有真正的民主」時，海外各校友會對台灣學術自由發展感到萬分憂心。

大學自治和學術自由是國家持續進步的重要關鍵，一旦失守，社會將頓失依賴，國家將紛擾不斷。校友會廣邀海內外校友加入捍衛大學自治的行列，並要求政治力全面退出校園！台大人要為自己、為母校挺身而出，支持遴選委員會決議，拒絕重啟遴選，為保有台大自由民主之風奮爭到底。

國立台灣大學泰國校友會

國立台灣大學印尼校友會

國立台灣大學汶萊校友會

國立台灣大學香港校友會

國立台灣大學馬來西亞校友會

(旺報 )