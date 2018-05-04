翻台大舊帳？孫大千打臉段宜康：搬石頭砸自己腳

前立委孫大千參加4月21日國民黨台北市長初選首場辯論會。(資料照/中央社)

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中時電子報
/ 綜合報導
前立委孫大千。(翻攝孫大千臉書)

台大校長遴選案遭教育部駁回，前台大校長孫震痛批教育部長吳茂昆傷害台大和高教，對於民進黨立委段宜康翻舊帳說，「這些威權時代的得利者站出來大談大學自治和校園民主，是歷史的荒謬」，前立委孫大千今天在臉書質疑「什麼時候段宜康也成了一位說話只說一半的政治人物？」

孫大千指出「你長篇大論的把陳年往事的舊帳翻出來，但是為什麼獨獨不敢提一下你們當年的理念和訴求呢？因為，你擔心會搬石頭砸自己的腳嗎？還是不願打臉現在的你們呢？」

孫大千並提出下列兩個問題，請當年的「學運先鋒」回答：

第一，你是否認為教育部有權力推翻台大校內遴選委員會的決議，逕行拔掉校長當選人的資格呢？教育部公然以莫須有的理由，把政治的髒手伸進校園，不是你們昔日堅決反對，慷慨抗爭的理由嗎？難道，只是因為那隻髒手是你們自己的，所以就可以睜一隻眼閉一隻眼了嗎？

第二，像吳茂昆這種條件的人物，用你們當年的標準來衡量，真的適合擔任教育部長嗎？如果，當時的國民黨政府是用這樣的一位教育部長來修理踐踏台灣大學，你們會不發一言，置之不理嗎？現在，你們這些威權時代的反抗者，得到了權力以後，通通不敢站出來，再次大談大學自治和校園民主；歷史的荒謬，才是莫此為甚吧？

(中時電子報)

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