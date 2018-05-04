譴責教育部拔管 台師大師生動起來

2018年05月04日 10:45 旺報 簡立欣

繼清華大學、中央大學、成功大學、政治大學等頂尖大學師生發起連署，抗議教育部粗暴「拔管」之後，台灣師範大學也不落人後！由台師大東亞系教授張崑將等人發起，呼籲周五全台灣人民一起站出來繫上黃絲帶，表明反對政治無理干涉學術的決心。台師大師生並將於周五下午三點半步行至台大傅鐘聲援。

台師大宣言全文如下：

「台師大師生力挺台大，反對教育部違法干涉大學校園自主」連署宣言

對近三個月以來，政府及教育部既違法又蠻橫無理地阻撓台大校長當選人管中閔教授聘任一事，已經激起社會大多數人民的憤怒，身為高教圈的台師大師生，為了維護大學校園自主、確保學術之獨立自由，於此不能緘默，不能忍受，更不能坐視。我們雖僅一介教師，不能代表台師大發言，但願意以身為一個有良知的知識份子，呼籲凡是認同「大學校園不容政治黑手污染」理念的台師大師生，力挺台大，聲援台大，向教育部提出最嚴正的抗議，並主張：

（一）大學校園獨立自主的精神，不容許任何政治勢力的干擾及摧挫；

（二）請教育部收回成命，承認錯誤，立即聘任管中閔先生為台大校長；

（三）懲處相關失職失格人員。

我們亦呼籲：全台灣的人民一起站出來，發動「繫黃絲帶」運動，無論在居家、車輛、書包、用物上，都繫上黃絲帶，以表明我們反對政治無理干涉學術的決心！

【活動規畫】

一、5月4日下午ˇ點正，在日光大道發表宣言，並當場連署；

二、3點30分，師生步行至台大聲援。路線：日光大道→校門→和平東路→師大路→羅斯福路→台大→傅鐘

發起人 國立台灣師範大學

張崑將教授（國際與社會科學院東亞系）

林保淳教授（文學院國文學系）

陳廖安教授（文學院國文學系）

金培懿教授（文學院國文學系）

譚鴻仁教授（文學院地理系）

邱榮裕教授（文學院歷史系）

(旺報 )