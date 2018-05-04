NBA》談巴克利想揍格林 杜蘭特：他才沒膽

2018年05月04日 10:45 中時電子報 黃及人

針對巴克利在電視上嗆聲想揍卓雷蒙格林，隨後卻公開道歉的言行，本來也看巴克利不爽的勇士明星前鋒杜蘭特4日表示，巴克利應該是認真想要揍格林，「我很確定巴克利想要打誰的話，他有的是機會，但他才沒有膽子這麼做！」

「巴克利只是說出他自己的想法，他才不可能對任何人揮拳，」杜蘭特說，「就跟格林先前說的，我想巴克利不管是現在或是以後，都不可能做出那種事情，我只是搞不懂，為何他總是對於新世代的球星充滿憤怒情緒？」

其實杜蘭特的說法也算挾怨報復，因為自從他在前年夏天決定跳槽勇士開始，巴克利就不斷公開嘲諷杜蘭特只會抱團，就算摘冠的含金量也不足，甚至最近巴克利還批評杜蘭特跳槽勇士後，整個人就變成球迷越來越討厭的類型。

「我認為巴克利是認真想揍格林，雖然不知道為何，他卻很認真，」杜蘭特說，「我們很少看到巴克利本人，他都躲在直播室內觀看比賽，我們仍會繼續上場打最愛的球賽，我很確定他想打誰的話，機會多的很，但他不會這樣做。」

眼見杜蘭特加入巴克利與格林之間的對嗆鬧劇，勇士總教練科爾連忙出面緩頰，「我認為這沒什麼大不了，那就是巴克利，他的節目優秀原因就是那些幽默感，他們會說出一些別人不會說的話，但你絕對不能當真。」

(中時電子報)