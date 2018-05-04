黨內整合卡卡？ 丁守中與馬英九首度同框互動冷

2018年05月04日 10:54 中時 吳堂靖

台北市長候選人丁守中4日出席松山慈惠堂活動，首度與馬英九同台。（吳堂靖攝）

國民黨日前公布黨內民調，確定由前立委丁守中出線，不過似乎仍不受黨內大老青睞，4日出席松山慈惠堂活動，首度與馬英九同台，但雙方互動冷淡，不僅一前一後出席，連進香空檔也未多作交談，原定出席的立法院長王金平更臨時喊卡，丁守中表示，馬前總統有鼓勵他，認為「有志者事竟成！」

前立委丁守中一生以擔任台北市長為志業，此次終於以支持度達4成出線，不過似乎未獲得黨內百分百力挺，4日出席松山慈惠堂母娘文化季，首度與馬英九同框，但從進場、上香、迎神到致詞過程中，雙方未多有交談，馬英九致詞時也未幫丁守中拉票，兩人互動冷冰冰。

丁守中受訪時表示，與在美國留學時就是老同學，馬前總統有鼓勵他，說未來會幫忙，認為「有志者事竟成！」至於雙方私下是否有見面，丁則以兩人是老同學帶過。

由於過程中，兩人入內更衣長達10幾分鐘，媒體詢問兩人是否有討論選情？丁守中會後受訪表示，兩人僅聊慈惠堂是全世界兩岸信仰中心，沒有聊選舉，但馬英九有以「有志者事竟成」鼓勵他，有說未來會幫忙，但時間還沒談，之後還會向馬英九請益。

由於採訪通知寫明前立法院長王金平將出席活動，卻臨時以行程為由喊卡，引發黨內整合困難傳言，對此丁守中則尷尬表示，不曉得，沒聽說王院長要來，自己是受慈惠堂郭堂主之邀出席，且大家在各種場合經常見面，不會覺得可惜。

丁守中也表示，已經與黨主席吳敦義約好下週二會見面，黨部與競選總部互相配合協調，強調黨部一定會給很多幫忙。

(中時 )