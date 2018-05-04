黨內整合卡卡？ 丁守中與馬英九首度同框互動冷

台北市長候選人丁守中4日出席松山慈惠堂活動，首度與馬英九同台。（吳堂靖攝）

友善列印
中時
台北市長候選人丁守中4日出席松山慈惠堂活動，首度與馬英九同台。（吳堂靖攝）

國民黨日前公布黨內民調，確定由前立委丁守中出線，不過似乎仍不受黨內大老青睞，4日出席松山慈惠堂活動，首度與馬英九同台，但雙方互動冷淡，不僅一前一後出席，連進香空檔也未多作交談，原定出席的立法院長王金平更臨時喊卡，丁守中表示，馬前總統有鼓勵他，認為「有志者事竟成！」

前立委丁守中一生以擔任台北市長為志業，此次終於以支持度達4成出線，不過似乎未獲得黨內百分百力挺，4日出席松山慈惠堂母娘文化季，首度與馬英九同框，但從進場、上香、迎神到致詞過程中，雙方未多有交談，馬英九致詞時也未幫丁守中拉票，兩人互動冷冰冰。

丁守中受訪時表示，與在美國留學時就是老同學，馬前總統有鼓勵他，說未來會幫忙，認為「有志者事竟成！」至於雙方私下是否有見面，丁則以兩人是老同學帶過。

由於過程中，兩人入內更衣長達10幾分鐘，媒體詢問兩人是否有討論選情？丁守中會後受訪表示，兩人僅聊慈惠堂是全世界兩岸信仰中心，沒有聊選舉，但馬英九有以「有志者事竟成」鼓勵他，有說未來會幫忙，但時間還沒談，之後還會向馬英九請益。

由於採訪通知寫明前立法院長王金平將出席活動，卻臨時以行程為由喊卡，引發黨內整合困難傳言，對此丁守中則尷尬表示，不曉得，沒聽說王院長要來，自己是受慈惠堂郭堂主之邀出席，且大家在各種場合經常見面，不會覺得可惜。

丁守中也表示，已經與黨主席吳敦義約好下週二會見面，黨部與競選總部互相配合協調，強調黨部一定會給很多幫忙。

(中時 )

哈哈哈！賴清德開口 網友大讚：… 綠委林靜儀打臉蔡英文「不缺電」…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。