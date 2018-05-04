1個柯文哲讓民進黨變成2個世界

1個柯文哲讓民進黨變成2個世界？（資料照/洪錫龍攝）

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中時電子報
/編輯、郭瓊俐/文‧財訊雙週刊

台北市長到底要自提人選，還是禮讓柯文哲，民進黨支持者選民也分裂成兩邊。

柯文哲已變成民進黨的燙手山芋，這個局面，顯然不是蔡英文當初所預料得到。

一位新北市議員分析台北市長人選的可能結果和影響時，突然話鋒一轉，「你千萬不要把我寫成是挺柯的！」他認為民進黨最大的敵人是國民黨，不是柯文哲，台北市長一役應該和柯文哲合作；又強調，「綠營支持者中反柯的人都很凶，只要被定位挺柯，我的服務處電話會被打爆。」

一河之隔的新北市，議員都感受到被劃分為「柯粉」或「柯黑」的壓力，更別說是台北市。

爭取民進黨台北市長提名的立委姚文智，發起四二二「機蛋大遊行」，原本態度中立的新潮流立委吳思瑤、議員梁文傑等人，最後都現身，原因就是基層反柯的態度太強烈，作為台北市民意代表，不得不順應這股民意潮流。在選票考量下，當天僅有3位民進黨議員被提名人沒有出現，有24人站出來，比例可謂相當懸殊，某種程度也反映了綠營支持者的風向。

雖然如此，吳思瑤、梁文傑參加遊行後，臉書和PTT網站被另一股挺柯的支持者留言罵翻。2位民代引起的基層反應，正好呈現民進黨現在的困境：挺柯被罵，反柯也被罵。因為柯文哲，已經讓民進黨支持者，或說泛綠營支持者完全分裂了。梁文傑就公開表示，不管提不提名，分裂已經造成，接下來是要趕快弭平分裂，降低對黨的傷害。

團結的民進黨支持者

因為柯文哲變得更對立

「選民現在不只是分裂，而是對立。」一位新北議員說得更直接，四二二遊行塑造出超過9成的民進黨台北市議員反柯後，換成挺柯的基層不滿，這群本來較沉默的聲音，現在也開始拉高分貝，臉書不時可以看到兩派勢力叫陣。他指出，無論從民調或他詢問自己的樁腳，綠營中挺柯的支持者還是不少，只是之前不表態，現在也被激出聲量了。…【更多精彩內容，請見《財訊雙周刊》】

(中時電子報)

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