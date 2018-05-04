成大校園自主行動聯盟 新五四10點綁黃絲帶學生現場抗議

2018年05月04日 11:18 中時 曹婷婷

現場爆發學生反對黃絲帶活動到場抗議。（曹婷婷攝）

老師們寫下訴求大學自主的心聲。（曹婷婷攝）

學生針對黃絲帶活動不代表成大立場，到場表達不滿。（曹婷婷

陳進成（右）與抗議學生對話，遺憾活動遭模糊焦點。（曹婷

現場學生批評活動不能代表全體師生，到場抗議。（曹婷婷攝）

由成功大學現任教師、退休教職員組成的「成大人校園自主行動聯盟」，4日上午10點在成大榕園響應台大「新五四運動」，動員百餘人綁黃絲帶行動，結果，一群成大學生高舉白布條抗議這個行動不代表學生立場，更點名活動成員之一的前主秘陳進成，指其曾參選新黨立委，是校園民主殺手，活動變調。

教育部上周五駁回台大校長遴選決定，爭議越演越烈，成大現任老師及退休教職員共同發起，成立「成大人校園自主行動聯盟」今天上午10點在成大榕園配合台大「新五四運動」，號召響應綁黃絲帶行動。

今天一早有百餘位老師到場綁黃絲帶，結果活動才剛開始，數十位學生就站在老師們身後高舉白布條抗議，高呼「校園民主殺手」，學生在場聲勢凌駕老師，老師們則默默念完宣言，之後就轉向榕樹下開始綁黃絲帶，但有部分老師遭學生阻擋。

反對學生代表陳佑維批評，這次活動不代表成大全體師生立場，也對過去前主秘陳進成有政治背景，又缺乏民主素養，如今卻高舉「大學自主」大旗，讓學生不能接受。

已退休的成大前主秘陳進成表示，今天學生抗議針對他曾選過新黨立委，但那是20幾年前的事了，且學生對不同意見就扭曲抹黑，也不是民主真諦，凡事必須實事求是，今天活動訴求是捍衛大學自治跟學術自由，很遺憾學生對他的不實指控，且學生對他有意見應該另外再找時間地點，不需要在這種場合。

(中時 )