綠委林靜儀打臉蔡英文「不缺電」!？ 黃暐瀚：講Ｘ話 別怕人酸

2018年05月04日 10:53 中時電子報 郭匡超 /綜合報導 /綜合報導

民進黨政府以「非核家園」為目標，不斷宣稱「台灣從來不缺電」，保證不讓人民在「缺電」和「核電」之間二選一。結果，蔡英文上任總統二年來，「不缺電」承諾頻頻跳票，民進黨為自我辯護，「Ｘ話」此起彼落；民進黨立委林靜儀竟提議「最好晚上十點後限電，早點睡，一方面解決能源問題，也可解決少子化問題。」公然打臉蔡英文「不缺電」承諾，又創「Ｘ話」新高度。

「Ｘ話」一出，社會譁然。林靜儀委屈表示，明明質詢有很多重點，但大家只注意到「晚上十點以後限電」說。對此，資深媒體人黃暐瀚在臉書指出，「講Ｘ話，就別怕人酸」，「能怪大家不注意嗎？這麼經典的『Ｘ話』，不用宣傳，下自成蹊」。

黃暐瀚連問林靜儀三問題：妳知道晚上十點還有多少人還沒下班嗎？電影台要重播什麼影片，也歸立委管嗎？委員有理解少子化不單是「沒時間生」，有更多狀況是因為「生不出來」或「怕養不起」嗎？

黃暐瀚認為最最引起眾怒的原因是，當初蔡總統不是一直保證台灣「不缺電」？當時仍任立委的文化部長鄭麗君還開了記者會批評「台電藏電」？既然不缺電，那民進黨政府現在為何一直說要蓋電廠？現在綠委林靜儀又呼籲多節電，是在說幾點的？

結果，林靜儀現在說她是「反諷」！黃暐瀚奉勸林靜儀：敢講Ｘ話，就別怕人酸好嗎？

(中時電子報)