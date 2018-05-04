同學說她身上有「畜牲的味道」 14歲靚妹不敢上學

2018年05月04日 11:05 中時 馮惠宜

唐于雄解釋，狐臭又稱為「腋下汗臭症」，是因為腋下的「頂漿腺」（大汗腺）過度發達造成。（馮惠宜攝）

14歲清秀靚妹拒絕上學，媽媽一問竟然是因為同學排擠她，說她身上有畜牲的味道，原來是受狐臭困擾；趕在清明連假，媽媽帶她就醫透過「超音波震盪抽吸器」治療，讓女學生告別異味人生、重返校園。

衛生福利部台中醫院婦女保健中心主任唐于雄指出，近來連續收治幾名年輕學子，都是因為狐臭造成人際困擾，像這名國二女生，外表清秀，但卻極度缺乏自信，步入診間時，媽媽說孩子不敢上學，因為同學罵她身上有畜牲的味道。

還有一名明星高中高三資優生，雖然模擬考考全校第三名，卻仍遭同學排擠，同學總是離他遠遠的，也是因為狐臭的關係，等不及指考，他即要求父母帶他到醫院治療。

唐于雄說，狐臭又稱為「腋下汗臭症」，是因為腋下的特殊汗腺「頂漿腺」過度發達造成，好發於青春期。另外，若父母雙方都有狐臭，子女約六到八成也會有狐臭，若父母只有一方有狐臭，子女也有五成的機率患有狐臭。

其治療方法非常多元，多數人都會使用止汗劑，但若汗流多一點，即失去效用。手術可一勞永逸，目前手術方法非常多種，台中醫院使用「超音波震盪抽吸器」治療，這種儀器原本都使用在治療肝癌及腦瘤上，作法是經由精密陶瓷晶片將電能轉化成超音波震盪，將脂肪乳化並抽吸，可保留神經、血管，減少出血量，並能安全、迅速、高效去除腋下大汗腺及異味。迄今已超過一千例，幫助許多患者有效改善生活品質。

(中時 )