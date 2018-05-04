三溫暖業違規達9成 藥品過期近5年

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消保處去年針對12家三溫暖業者進行聯合查核，結果僅1家合格，不合格比率達9成，有業者藥品過期近5年、或是水質過髒等，總計共遭罰13.2萬元，目前仍有4家業者待改善。消保處提醒，消費者應選擇合法立案的三溫暖業者，避免影響權益。

消保處去年12月針對台北、桃園、高雄、台中4縣市，各挑選3家三溫暖業者，針對建築安全、消防、衛生、空氣品質和定型化契約等進行查核，結果發現高達11家業者販售的禮券不合規定，唯一1家合格的業者並未販售禮券。

其中違規最嚴重的是桃園市的大番三溫暖，消保處消保官王德明指出，該業者從建管、消防、衛生、到定型化契約等全數違規，最後因違反《建築法》遭罰6萬元，且該業者已於2011年歇業，並於2016年轉型為日租套房，不可再以三溫暖名義經營。

此外，高雄市漢來三溫暖也因違反《建築法》遭罰6萬元；桃園市帝濠三溫暖則因違反《消防法》遭罰1.2萬元，總計11家違規業者共開罰13.2萬元。消保處表示，經查核後，7家業者已全數改善完成，目前僅帝濠、大番、漢來待改善，台中市亞當三溫暖的露台排拆中。

王德明提醒，依據本次稽查，三溫暖業者違規比例相當高，民眾消費時應選擇合法立案的業者，注意相關逃生動線與環境衛生，禮券是否有履約保證等，以免損害自身權益。

(中時 )

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