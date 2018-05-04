最新調查！7成小六生戴眼鏡 3成高中生近視破500度

國健署今公布最新孩童近視盛行率調查。（倪浩倫攝）

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我國孩童近視率創新高！衛福部國健署今公布最新調查，我國大班的學童，近視盛行率已有9％，小學一年級更來到19.8％，國中生則全數飆破8成，當是以國三生的89％最為嚴重，各項數字均是歷年新高；調查進一步指出，幾乎1／3的高中生都屬於高度近視、度數超過500度，種種數據令人憂心。

國健署委託台大醫院團隊以散瞳驗光方式，進行「兒童青少年視力監測調查」，並於今日公布結果，這也是相隔7年，再次公布我國兒童青少年的近視盛行率。

調查發現，我國在2017年，光是幼兒園的小班階段，孩童近視盛行率就逼近7％，大班的孩童則來到9％；小學的學童則明顯高於幼兒園，小一學童近視盛行率陡升至19.8％，小二學童38％、小三43％、小四52％、小五62％、小六70％，幾乎每個年級都是以「10％」的驚人數字增加。

近視盛行率的增加，更直接反映在國中生，調查發現，我國的國一學童，近視盛行率已超過81％、國二85％，國三更至逼近90％，高中生則落在86~89％之間。

國健署長王英偉說，孩童一旦近視，往後會以每年75~100度的幅度增加，我國如此「從小就近視」的情形，使得很多人在成年前就「高度近視」、也就是度超過500度。調查發現，小六學童的高度近視率已超過10％，國三生直逼30％，高二、高三生更來到31~35％。

計畫負責人、台大醫院眼科系主任王一中說，相較7年前的調查，此次調查發現，所有的年齡層的近視盛行率都增加，尤其是國中生的近視盛行率，更是直逼7年前的高中生。王英偉提醒，一旦高度近視，就會大幅提高青光眼、白內障、視網膜剝離、黃斑部病變出血的風險，甚至有10％會失明，不可不慎。

王英偉強調，近視已成為我國非常嚴重的問題，民眾、家長絕對不能忽視，由於一旦近視就會終生近視，所以預防的重要性絕對大於治療；為此，國健署提出「護眼123」的口號：每年定期視力檢查1~2次，未滿2歲不要看螢幕，就算滿2歲、每天也不應超過2小時，每天戶外活動2~3小時，用眼30分鐘應休息10分鐘。

(中時 )

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