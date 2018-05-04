《我的少女時代》疑鬧雙胞 片商告導演陳玉珊侵權

2018年05月04日 11:15 中時 徐桐炘 、中國時報／ 張孝義 、中國時報／

國片《我的少女時代》當年以成本8500萬在全球大賣票房25億台幣，該片雖為導演陳玉珊所執導，但該片著作權被授權人為片商華聯的控股公司「益都有限公司」，該公司今早請陳雲南等律師於台北地院提起民事訴訟，請求排除和防止陳玉珊和京騰娛樂對《我的少女時代》電影及著作權的侵害，強調：「陳玉珊女士及京騰公司並無任何得以拍攝《我的少女時代》電影續集或類似其續集之權利。」

《我的少女時代》的導演陳玉珊、編劇曾詠婷和演員王大陸3人今年將合作新片，有報導指出他們將啟動《少女》系列拍攝計畫，並提到「《我的少女時代》第二部系列確定暑假開拍」，因此引起電影劇本之被授權人益都關注，為保全公司權益，今提訴訟表示：「陳玉珊及京騰公司前述行為，顯已侵害益都有限公司之權利。」

現場記者詢問律師是否已和陳玉珊方面溝通、正版《我的少女時代》的進度等問題，律師僅回應：「公司內部事情，沒辦法說明。」律師也表示目前沒有請求任何金錢上損害賠償，「是請求預防侵害。」可知此次提訟應以「警告」意味為重。另外，陳玉珊方面日前已公布新片會翻拍經典日漫《惡作劇之吻》。

益都新聞稿指出，「我的少女時代」電影2015年上映後，風靡全台、輸出大陸、南韓，是2015年度台灣前10大賣座華語片中的第1名，並為歷年台灣製作國片最高電影票房排行榜的第5名，益都自2017年6月5日起為「我的少女時代」電影及劇本之著作權專屬授權之被授權人。

益都指出，「我的少女時代」導演陳玉珊、京騰公司並無任何得以拍攝「我的少女時代」電影續集或類似續集的權利，不過，根據今年3月16日網媒報導，去年陳玉珊曾公開表示拍完電視劇「狼殿下」後，將全心全意在2018年啟動「少女」系列拍攝計劃云云。

此外，網媒也報導，「我的少女時代」第2部系列確定今年暑假開拍，陳玉珊與編劇曾詠婷、男主角王大陸「鐵三角」全部回歸等，益都認為，陳玉珊、京騰公司已侵害益都的權利，向法院提起民事訴訟，請求排除與防止陳玉珊、京騰侵害「我的少女時代」電影及劇本的著作權。

(中時 )