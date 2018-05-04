NBA》落後22分沒在怕 綠衫軍逆轉搶下2連勝

帶傷上陣的塞爾提克後衛傑倫布朗，跟七六人後衛雷迪克(左)爭搶掉球。(美聯社)

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中時電子報
塞爾提克後衛洛席爾投進三分球後，吐舌比出三分手勢慶祝。(美聯社)

就算上半場一度落後22分之多，塞爾提克卻沒打算就此放棄！靠著6人得分上雙，以及小將洛席爾末節提供兇猛三分火力，塞爾提克4日在主場108比103逆轉擊退七六人，在7戰4勝制的東區準決賽，搶下2勝0敗領先優勢。

七六人一開賽火力全開，輕鬆取得領先優勢，甚至打到第2節還剩7分鐘，取得48比26大幅領先，可是接下來傑倫布朗與洛席爾攜手爆發，帶領塞爾提克逐漸縮小差距，打完上半場，塞爾提克竟然追到51比56的緊張局面。

來到第3節，士氣大振的塞爾提克不僅追上，甚至取得超前，末節更靠洛席爾連進2顆三分球，以及塔圖空中第一時間爆扣，取得104比97領先，儘管七六人隨即連追4分，可惜荷福德最後8.3秒切入上籃取分，確定塞爾提克勝局。

塔圖攻下塞爾提克全隊最高21分，洛席爾也拿20分、9助攻與7籃板，史馬特19分，荷福德13分、12籃板，帶傷上陣激起全隊士氣的布朗，替補貢獻13分，馬可斯莫里斯11分，雙方第3戰將於6日轉往費城進行，七六人不能再輸。

七六人以雷迪克23分最高，柯文頓也有21分，恩比德雖拿20分、14籃板，卻在最後關頭吞下個人第5犯，不過七六人慘遭塞爾提克逆轉的主因，仍在班西蒙斯表現低迷，全場4投0中、只拿1分的他，場上正負值竟是負23！

(中時電子報)

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