壯漢遭鋁棒毆推人一把遭判刑 館長5字嗆法官判決

2018年05月04日 11:10 中時電子報 張達智

一名體重約122公斤的壯漢，在好市多停車場遭人用鋁棒攻擊，揮手推了對方一把，不料對方頭部撞地重傷，還喪失嗅覺。壯漢不僅陪200萬元，法官還認為他「防衛過當」，判1年有期徒刑，緩刑5年。

對此，健身房創辦人、網紅「館長」陳之漢，在臉書貼出一張他上身赤裸、露出滿版刺青，並扛著一根鋁棒的照片，留言「來奪奪看啊」，表達他對這項判決的不滿。

根據判決書內容，高等法院法官認為壯漢與被害人體型差距很大，要防止繼續挨打可以奪走鋁棒，壯漢卻選擇推人，屬於防衛過當。

新聞傳出，民眾普遍認為這又是一個「恐龍判決」。館長也認為離譜，先在臉書寫道：「不公不義的判決，建議今天開始人人都要買鋁棒，放車上不爽就拿下來輸贏，反正有機率賺200萬多好啊，打人拿錢。官員立委你們到底整天在幹嗎?」。接著又貼出扛鋁棒照，嗆聲「來奪奪看啊」。

網友也紛紛留言表示，「懇請法官試範怎麼空手奪鋁棒」、「要防止槍枝掃射 可以奪走槍枝！」、「法官是涼山特勤隊逆？當每個人都能空手奪白刃逆？還是武俠小說看太多，都有金鐘罩，鐵布衫，胸口碎大石的一甲子功力逆？」；

「被鋁棒打 就要空手奪鋁棒防止挨打，同理可知！類似案例會變成：被刀砍 就要空手奪白刃防止被砍；被槍打 就要空手接子彈防止被射…當每個人都在拍電影喔！！」。

不過也有網友表示，光看新聞覺得是恐龍法官，但在看過判決書全文後認為，應該是律師的問題，該網友認為，明明能主張正當防衛，辯護人卻主張過失傷害罪，請求從輕量刑，結論：不是法官恐龍，是律師太嫩。

(中時電子報)