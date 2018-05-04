本屆世衛大會 美台部長級雙邊會談安排中

2018年05月04日 11:28 中時 江靜玲

本屆世界衛生組織大會(WHA)即將在5月下旬召開，台灣至今仍未收到世衛秘書處邀請函，但駐美代表處衛生組組長盧道揚表示，大會期間，台美部長級雙邊會談正在安排中，美方也持續表達正面支持的立場。

華府智庫台灣研究中心（GTI）今天舉辦台灣醫療貢獻研討會，盧道揚於會後接受媒體訪問時，做了以上表述。

盧道揚指出，與美國衛生及公共服務部長艾薩在世衛大會的部長級雙邊會談正在安排，艾薩行程忙碌，時間尚待敲定，此外，台灣與友邦和友好國家的雙邊會面也在規劃中。

盧道揚透露，過去數月，美方與世界衛生組織（WHO）官員見面時，都會透過機會表達支持台灣的立場。

曾在台灣前邦交國非洲馬拉威醫療團服務的盧道揚表示，台灣參與世衛組織意義「非常大」，因為國際醫療合作最重要的是行政與技術協調，公共衛生健康是一個大家庭，「這個殿堂，台灣不能缺席」。

對於大陸台灣辦公室指稱台灣不參加世衛大會也能得到所有訊息，盧道揚表示，國台辦不可能傳達所有世衛資訊，技術面應該交由技術官僚做。

另一位出席座談的成功大學醫學院附設醫院國際醫療中心主任許以霖受訪時表示，目前世衛組織認證的緊急救援醫療團隊只有7個團隊，台灣緊急救援醫療團隊雖然不是被認證的隊伍，但設備符合世衛組織規定，只要邦交國提出要求就能前往援助。

曾參與包括緬甸、海地等國際大災難援救的許以霖說，進行國際救援時世衛組織只是協調機構，需要與當地政府協商，台灣救援團隊可以透過和當地政府協調參與救災，並與其他國家團隊合作。他表示，第一線救援工作沒有太多政治因素，台灣人要有自信。

台灣與幾內亞比索和馬拉威斷交前在兩國的醫療團中擔任藥品管理的王秀珠則在座談會，分享親身經歷，以及在用藥管道、品質、安全等各層面對世衛組織的貢獻。

(中時 )