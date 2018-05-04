綠「正國會」不支持深澳電廠 侯友宜：望老縣長蘇貞昌一起反對

2018年05月04日 11:24 中時 葉書宏

新北市長參選人侯友宜今（4日）上午10時許由市議員陳儀君、劉哲彰等陪同，前往新店區最古老土地公廟「十四張斯馨祠」參拜。（葉書宏攝）

新北市長參選人侯友宜今（4日）上午10時許由市議員陳儀君、劉哲彰等陪同，前往新店區最古老土地公廟「十四張斯馨祠」參拜。（葉書宏攝）

新北市長參選人侯友宜今（4日）上午10時許由市議員陳儀君、劉哲彰等陪同，前往新店區最古老土地公廟「十四張斯馨祠」參拜。（葉書宏攝）

新北市長參選人侯友宜今（4日）上午10時許由市議員陳儀君、劉哲彰等陪同，前往新店區最古老土地公廟「十四張斯馨祠」參拜。（葉書宏攝）

新北市長參選人侯友宜今（4日）上午10時許由市議員陳儀君、劉哲彰等陪同，前往新店區最古老土地公廟「十四張斯馨祠」參拜。（葉書宏攝）

新北市長參選人侯友宜今（4日）上午10時許由市議員陳儀君、劉哲彰等陪同，前往新店區最古老土地公廟「十四張斯馨祠」參拜。（葉書宏攝）

關於深澳電廠問題，民進黨黨內派系「正國會」有意傾向不支持，將要求行政院尋找替代深澳電廠的方案；對此，新北市長參選人侯友宜今（4日）表示，「這樣就對了！正國會反對蓋深澳電廠，這樣就對了，希望老縣長蘇貞昌一起反對。」

侯友宜4日上午10時許由市議員陳儀君、劉哲彰等陪同，前往新店區最古老土地公廟「十四張斯馨祠」參拜，侯友宜展現十足親和力，一一與在場信徒握手寒暄，另外，參觀廟內古老的舊廟及斯馨碑。

針對將與國民黨主席吳敦義、新北市長朱立倫一起拜會前縣長周錫瑋，侯友宜表示，5日拜會周錫瑋行程早已安排，期盼可以聊一聊，未來選戰方式及市政聯繫可以做得更好，「本來就是很團結，藉由這樣機會更能探討問題。」周是否會加入競選團隊，侯則強調，未來會好好談談。

民進黨秘書長洪耀福質疑侯友宜大勝蘇貞昌的民調做假，新北市長朱立倫認為，「怎麼一下把這些媒體通通給罵完了呢，還是要尊重一下媒體。」侯友宜表示，民調參考用，別人要怎麼說，他沒有意見，也不是在說他，把自己的工作做好最實在，謝謝很多的朋友、很多民調，有參考方向，讓他可以更努力。

(中時 )