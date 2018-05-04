MLB》如果鈴木一朗早幾年去大聯盟？

水手隊鈴木一朗今年剩餘球季被移出球員名單。(美聯社)

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中時電子報

水手隊「朗神」鈴木一朗突然宣告卸下征袍走入辦公室，美國媒體形容這情況看似前洋基球星A-Rod被逼退的遭遇，不過一朗明年還有機會回來。2019年大聯盟開幕戰將前往日本比賽，由水手出戰運動家，如果一朗想打告別戰，那就是最好的時機。

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鈴木一朗2001年加入大聯盟，那年他27歲，首年就奪下美聯打擊王、新人王、MVP、安打王、盜壘王，他是史上唯一達到這項成就的人。回顧17年多的大聯盟生涯，唯一的小小遺憾可能是他沒有早一點赴美發展。

美國球迷又開始在網路討論，如果鈴木一朗20歲就來美國，他有可能打破大聯盟的安打紀錄嗎？

1992年，18歲的鈴木一朗在日職歐力士登場，日職9年累積1278支安打。若加上大聯盟的3089安，他的4367安是職棒史上第1。可惜大聯盟並不承認海外數據，目前仍是以羅斯(Pete Rose)的4256安居首。

結果球迷的看法相當一致，大家幾乎都相信一朗若從巔峰期加入大聯盟，肯定能擠下羅斯成為世界安打王。

一朗1994年(20歲)開始在日職成為固定先發，該年就敲出恐怖的210安，由於日職的例行賽較短(130多場)，換算成大聯盟的162場，他只需要6年就能超越羅斯。

大聯盟緊密的例行賽對於日本球員較為嚴苛，一朗仍有12季出賽超過150場，他在38歲時還能全勤出賽162場，球迷稱讚他比較像是一台機器而不是人類。

持少數意見的人則認為，大聯盟培育球員的方式與日職不同；若一朗在打擊成形之前就赴美，90年間正值大聯盟的禁藥年代，一朗可能會受到力量球風的影響，為增加長打率而減少安打產量。

(中時電子報)

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