高鐵TGo會員星光票 延長至6／14

2018年05月04日 11:27 工商 陳昱光

台灣高鐵今（4）日表示，為感謝TGo會員支持，將延長「TGo會員限定 星光列車75折」活動至6月14日，且5月15日至6月14日，優惠適用車次提前1小時。

高鐵指出，「TGo會員限定 星光列車75折」原先活動時間至5月底止，適用車次為平日始發站發車時間為晚間21時（含）以後之列車，此次特別延長活動時間至6月14日，且5月15日至6月14日的優惠適用車次發車時間提前1小時，擴大至始發站發車時間為晚間20時（含）以後列車；活動擴大實施後，適用「星光列車75折」優惠班次每日達18班。

高鐵表示，欲購買「星光列車75折」優惠的TGo會員，必須透過「高鐵會員TGo」網站或「台灣高鐵」App的會員專區，登入後至「兌換專區」，選擇「星光列車75折優惠方案」，即可購買優惠車票。

「高鐵會員TGo」會員購票乘車，每消費20元即可累積1點，累積至500點以上即可兌換或折抵高鐵車票（限兌換全票），另可享受會員生日禮、指定車次優惠、列車全商品95折、嚴選店家優惠等會員專屬好康。未來高鐵公司也將持續規劃會員優惠活動，回饋會員對台灣高鐵的支持。

高鐵公指出，只要年滿18歲的民眾，憑身分證字號及有效電子郵件信箱，透過「高鐵會員TGo」網站或「台灣高鐵」App，就能免費成為TGo會員。

TGo會員只要於購票前事先輸入會員帳號（身分證字號或會員卡號），且乘車進出站記錄完整、無退票記錄，即可累積「高鐵會員TGo」點數，各票種均可累積。

(工商 )