MLB》無緣對決朗神 大谷翔平好失望

大谷翔平（左）預定本周末對水手復出先發投球，卻碰上鈴木一朗被轉調行政職，無緣對決表示失望。（美聯社資料照）

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中時電子報
／綜合報導

投打「二刀流」大谷翔平因為跑壘扭傷腳踝，被跳過原定對金鶯的先發登板，但天使已設定本周末讓他在西雅圖對水手掛帥先發，順勢營造日本當紅炸子雞對決東瀛傳奇鈴木一朗的重磅好戲。可惜的是，這個願望確定無法實現了。

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水手今天宣布一朗即日起轉任行政職，2018年不會再回到25人球員名單。儘管經紀人表示這不是退休，一朗不排除明年繼續當球員的可能性，但無論如何，都讓大谷本周想對決傳奇賢拜的夢想破滅了。

「從他（一朗）對棒球運動、我們國家和球迷所做的一切，我要致上無比的敬意，」大谷透過球團發出聲明稿表示，「我希望能夠跟他對決，可惜事與願違，祝福她能夠繼續前進，有最好的發展。」

大谷的踝傷在打擊方面已不成問題，今對金鶯是他連續第3戰擔任先發5棒指定打擊。投球方面，天使雖然還沒正式宣布下一次登板時程，但從明天進牛棚的安排來看，大谷可望於台灣時間下周一天使vs.水手3連戰的最後一役掛帥先發。

大谷可說是繼2001年一朗赴美發展後，又一次有日本「打者」在大聯盟造成轟動，但大谷投打兼修的角色更添話題性。只是兩人若真有機會對決，應是投手大谷vs.打者一朗。儘管一朗前年底也曾在大聯盟登板，畢竟只是玩票性質。

大谷若能延續開季迄今的表現，也有機會追隨野茂英雄、佐佐木主浩與鈴木一朗，成為第4位贏得大聯盟新人王的日本人。不過朗神旅美首季還抱走了美聯MVP，年輕許多又因「雙刀流」分散投打數據的大谷，就很難挑戰這項紀錄。

(中時電子報)

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