假講座真吸金 美麗人生健康講座騙老人2.4億

美麗人生吸金案莊姓主嫌遭扣押的名車，上月舉辦扣押物拍賣會，以162萬元得標，變賣所得未來將可賠償被害人。（花蓮地檢署提供）

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花蓮地檢署1月破獲一起以健康講座包裝的吸金集團，在全台10縣市設立20處據點，透過「美麗人生健康講座」鎖定年長者入會，打出「寄放」10萬，半年就能獲得6千元，藉此吸取養老金，總計被害者高達1700人，不法吸金2億4千萬元，檢方今偵查終結，以涉犯組織犯罪條例、銀行法等罪嫌起訴。

花蓮地檢署主任檢察官王怡仁今指出，由莊姓首腦發起的「美麗人生吸金集團」合計共18名成員，自2017年6月至12月12日止，分別在各地假藉健康講座推銷健康食品，並以參加送油、鹽、醬油、麵和米粉等禮品，吸引大批年長者入會。

講座現場由成員以「借款」、「寄放」及投資等名義，公開向參與長者宣稱，美投資10萬元，半年就可獲利6000元，換算年利率為12％的高利益，吸引長者會員交付現金，莊嫌供稱不法所得全拿去澳門豪賭或購買名車，除了檢方扣得的150多萬元外，其他都已花費殆盡。

檢方歷經3個多月偵辦，羈押其中重要幹部9人（均仍在押中），並傳喚、通知300逾名被害人，並核對扣案共犯使用的電腦設備及帳冊資料，查明由莊元和主嫌等18人成立的非法吸金犯罪組織，共對1775名會員非法吸金高達2億4361萬元，王怡仁指出，違法吸金事實明確，今以涉犯組織犯罪條例、銀行法等罪嫌起提起公訴。

檢方上月首度援引刑訴法「扣押新制」，除查扣該集團現金150餘萬元，還將被告扣押的其中一輛2百多萬元、外型流線新穎的BMW休旅車，於上月27日舉辦扣押物拍賣會，得標者以162萬元得標，並當場現金繳清價款，變賣所得未來將可賠償被害人。

(中時 )

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