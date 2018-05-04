退輔會推年改懶人包 邱國正強調持續溝通

2018年05月04日 12:05 中時 楊孟立

軍人年改法案紛擾不斷，退輔會今天邀請部分退役軍人召開記者會，並整理出目前對於年改法案常見的五項錯誤且一一指證。退輔會主委邱國正表示，如果還有疑問，代表退輔會溝通說明還不夠，會請同仁持續努力，懶人包製作內容都是針對常聽到的謠言做簡單扼要的說明，「再聽到我們就在做，今天不代表結束。」

誤解一：月領6萬，年改後變成4萬8千元，一下子減1萬2千元，日子怎過下去？

答：並非一次扣除，而是分十年每年以1200元逐年調降。如果法案2019年執行，第一年會從6萬元降1200元為58800m元，到第十年才會調為48000。

誤解二：年改後，優存調降所領利息會從年金裡扣除，十年後退還本金會變少，只能領一部分？

答：優存調降的是利息，與本金無關，十年到期後，優存本金將一毛不減，全數退還。

誤解三：年改後三十年，基金基金不但不破產，反而會剩餘1268億元？

答：退輔會以十年期程，挹注一千億元，加上現役官兵提高提撥率、18％利息結餘款等方式增加基金收入，並同時編列預算支付退伍金及部分退休俸，使基金支出減少。

誤解四：年改後，已退役官兵退休俸是「退伍當年」階級本俸當計算基礎？

答：原本已退伍退俸是以現在同階本俸計算，並非以退伍當年退階本俸計算，新法實施後也是如此。舉例：中校服役22年，並在2017年退伍，當年本俸42115元，今年調為44730元，正確算法今年本俸計算新月俸退俸：44730*2*[55%+(22-20)*2%]=52782

誤解五：支領一次退伍金人員，目前18%優存利即所得僅領一萬元，聽說年改後18%j歸零？

答：支領一次退伍金者，每月利息有最低保障金額33990，所以不會歸零。

媒體詢問，上校階級子女教育補助有沒有機會恢復？邱國正表示，他跟各位保證，這項工作會列為將來提振士氣的一環。「我在幾次場合有跟國防部長與業管單位討論這問題，我們會利用各種機會跟人事行政總處再提出建議。」

至於本次修法所增加的「私校條款」，明令退役軍人若在私立學校任職，工資超過33140則必須停止給付月退俸，在公聽會上也引起疑慮。邱國正則指出，這一點會去幫退役同袍爭取，不過法案還要逐條審，而且也已經有立委提到，除了私校以外還有哪些單位可以再補強。

(中時 )